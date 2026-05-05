Στο δρόμο προς το Χρηματιστήριο η Αττικά Πολυκαταστήματα – Οι λόγοι, οι στόχοι και η επόμενη μέρα

Γιατί η Ideal Holdings κρίνει ως θετική την τρέχουσα συγκυρία για την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens. Πώς ξεδιπλώνει τη στρατηγική της.

«Πάντα εξετάζουμε επιλογές προκειμένου να ξεκλειδώσουμε αξία από τις επενδύσεις μας». Με αυτό τον τρόπο σχολίαζε στα τέλη Φεβρουαρίου η διοίκηση της Ideal Holdings, τις φήμες για εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δύο περίπου μήνες μετά η Ideal Holdings γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της πως δρομολογεί την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens.

Η κίνηση αυτή, που πραγματοποιείται αποκλειστικά με διάθεση υφιστάμενων μετοχών, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ideal Holdings, η οποία και θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος, διατηρώντας έμμεσα, μέσω της κυπριακής θυγατρικής της, το 52,5% της εταιρείας.

Η attica έχει ήδη καταθέσει προς έγκριση το Ενημερωτικό Δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής αναμένεται να ξεκινήσει μετά τα μέσα Ιουνίου και μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και την αξιολόγηση των συνθηκών στην αγορά.

Οι λόγοι

Η δημόσια προσφορά της Αττικά Πολυκαταστήματα αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία της Ideal Holdings με στόχο την ανάδειξη του growth story και της πραγματικής αξίας της εταιρείας. Μέσω αυτής, δίδεται η δυνατότητα τόσο στους υφιστάμενους επενδυτές της Ideal Holdings, όσο και σε νέους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές να τοποθετηθούν σε μια εταιρεία με υψηλή κερδοφορία και σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, αλλά και συμμετοχή στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού retail.

Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται η διεύρυνση της μετοχικής βάσης, η ενίσχυση της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω ευελιξίας στη διοικητική ομάδα για ταχύτερη υλοποίηση της στρατηγικής και της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας.

H θετική χρονική συγκυρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τις προκλήσεις, η τρέχουσα χρονική συγκυρία αξιολογείται από την Ideal Holdings ως ιδιαίτερα θετική για την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens για τους εξής λόγους:

• Το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον: Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η ενίσχυση του τουρισμού και η σταδιακή αναβάθμιση της επενδυτικής εικόνας της χώρας ευνοούν τη δημόσια εγγραφή μιας εταιρείας με ισχυρή έκθεση στην κατανάλωση και διασύνδεση με τον τουρισμό.

• Τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς: Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) εισέρχεται σε νέα φάση εξωστρέφειας και διεθνούς ορατότητας, αναζητώντας ποιοτικές εταιρείες που ενισχύουν το βάθος και την ελκυστικότητα της αγοράς.

• Τις συνεχόμενες υψηλές οικονομικές επιδόσεις και την προοπτική της Αττικά Πολυκαταστήματα: Η εταιρεία παρουσιάζει συνεχόμενες υψηλές επιδόσεις και κερδοφορία καθώς και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου (The Elevation Project) και τη στρατηγική παρουσία στο εμβληματικό The Ellinikon.

Κατά τις ίδιες δε πληροφορίες, με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και ισχυρές ταμειακές ροές, η Αττικά Πολυκαταστήματα έχει τη δυνατότητα της πλήρους αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεών της για την επόμενη τριετία.

Η επόμενη μέρα

Η Αττικά Πολυκαταστήματα ποντάρει για το μέλλον σε υψηλές επιδόσεις με νέα καταστήματα, είσοδο σε νέες κατηγορίες, νέα brands, ψηφιακή αναβάθμιση, αλλά και περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη σε όλα τα κανάλια.

Οι πωλήσεις της αναμένεται να κινηθούν σε ανοδική τάση το 2026, ενώ σε ό,τι αφορά το μοντέλο αγορών που ακολουθείται, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας χονδρικής (ιδιόκτητα εμπορεύματα) έναντι του μοντέλου παρακαταθήκης (consignment).

Παράλληλα, σχεδιάζεται η εισαγωγή νέων σύγχρονων (contemporary) και premium brands, ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται η λειτουργία του πρώτου αυτόνομου καταστήματος «attica beauty» στο Athens Mall. Μέσα δε στο 2027 προβλέπεται το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στη Riviera Galleria, στο Ελληνικό.

Το 2025 τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Ειδικότερα και σε σύγκριση με το 2024, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα 244,2 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11% σε 30,4 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 19% και διαμορφώθηκαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 40,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους 10,8 εκατ. ευρώ.

Εντός του 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 6,9 εκατ. επισκέπτες ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 5%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 29%.

Το 2025 ήταν μάλιστα χρονιά σταθμός για την εταιρεία, καθώς συμπλήρωσε 20 χρόνια λειτουργίας, έχοντας φτάσει να διαχειρίζεται πάνω από 69.000 τμ στα τέσσερα καταστήματα που αναπτύσσει.

Όπως αποκάλυπτε πριν από μερικούς μήνες ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημοσθένης Μπούμης, σε αυτές τις εκτάσεις «φιλοξενούνται» πάνω από ένα εκατομμύριο προϊόντα και περισσότερες από 1.000 μάρκες. Μόνο δε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουν προστεθεί περί τις 180 νέες μάρκες προϊόντων, αρκετές από αυτές σε αποκλειστικότητα.

Η εταιρεία ξεκίνησε το 2005 με 22.600 τ.μ. Σήμερα, το δίκτυο περιλαμβάνει τέσσερα πολυκαταστήματα, δύο στην Αθήνα -Citylink και Golden Hall- και δύο στη Θεσσαλονίκη – Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή – καθώς και τέσσερα monobrand stores και τρία multi-brand καταστήματα.

Και νέο deal ενόψει για την Ideal Holdings

Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο πρόεδρος του ΔΣ της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, μιλώντας από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, υπάρχει νέο deal στα σκαριά. «Μέχρι αρχές Ιουνίου πιστεύω ότι θα έχουμε κλείσει» δήλωνε ο κ. Παπακωνσταντίνου, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στο «οπλοστάσιο» της Ideal Holdings εκτός από τον βραχίονα του λιανεμπορίου, μέσω της Αττικά Πολυκαταστήματα, βρίσκονται εμβληματικές εταιρείες και από τους κλάδους τροφίμων (Μπάρμπα Στάθης) και πληροφορικής (όμιλος Byte).

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, η Ideal Holdings θα συνεχίσει να επενδύει και να ρίχνει κεφάλαια στην Ελλάδα. «Σαν όμιλος έχουμε διαφορετικό μοντέλο, για αυτό και διαφοροποιούμαστε σημαντικά», εξηγούσε χαρακτηριστικά. «Εμείς σαν όμιλος έχουμε το εξής μοντέλο: buy-build-grow και μετά exit. Κοιτάμε πλατφόρμες που μπορούν να μεγαλώσουν. Εμείς δεν κοιτάμε τομείς, κοιτάμε εταιρείες», δήλωνε για να παραδεχτεί στη συνέχεια πως «υπάρχουν αξίες στην Ελλάδα και πολύ καλές εταιρείες, αρκεί να ψάξεις λίγο παραπάνω. Υπάρχουν ευκαιρίες αλλά δεν είναι πολλές».

Από το 2021 έως σήμερα, η Ideal Holdings έχει επενδύσει στην ελληνική οικονομία συνολικά κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ στους τρεις κλάδους που προαναφέρθηκαν και δη πολυκαταστήματα, πληροφορική, τρόφιμα. Η στόχευσή της αφορά σε πλειοψηφικές επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η κυρίαρχη θέση, η αποτελεσματική διοίκηση, τα υγιή οικονομικά μεγέθη και η δημιουργία προοπτικής.