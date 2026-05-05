Στο-Πεκίνο-μεταβαίνει-σήμερα-ο-Αραγτσί:-Στο-επίκεντρο-τα-Στενά-του-Ορμούζ-που-επηρεάζουν-άμεσα-τα-κινεζικά-ενεργειακά-συμφέροντα

Στο Πεκίνο για συνομιλίες ταξιδεύει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου και προκάλεσαν το σοβαρότερο σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Ο Αραγτσί μεταβαίνει στην κινεζική πρωτεύουσα και θα έχει συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Telegram. Η Τεχεράνη δεν αποκάλυψε τη διάρκεια της επίσκεψης, αναφέροντας μόνο ότι θα συζητηθούν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Οι δύο υπουργοί διατηρούν στενή επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, έχοντας συνομιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές. Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός, καλώντας παράλληλα τις χώρες να σέβονται την κυριαρχία η μία της άλλης.

Την επόμενη εβδομάδα πηγαίνει στην Κίνα ο Τραμπ

Η επίσκεψη Αραγτσί πραγματοποιείται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, την επόμενη εβδομάδα (14 και 15 Μαΐου). Τη Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης δήλωσε ότι ανυπομονεί να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ, επιβεβαιώνοντας ότι τα σχέδια για τη σύνοδο παραμένουν σε ισχύ.

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην Κίνα, καθώς και σε άλλες οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές πετρελαίου, να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ — εκκλήσεις που το Πεκίνο και σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν αποφύγει να υιοθετήσουν. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε επίσης την Κίνα να συμμετάσχει σε αμερικανική επιχείρηση συνοδείας πλοίων στην περιοχή.

«Ας δούμε αν θα αναλάβουν πρωτοβουλία μέσω της διπλωματίας και θα πείσουν το Ιράν να ανοίξει τα στενά», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News.

Η Κίνα απορροφά σχεδόν το σύνολο των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου και, χάρη στις ισχυρές σχέσεις της τόσο με την Τεχεράνη όσο και με τις χώρες του Κόλπου και την κυβέρνηση Τραμπ, εμφανίζεται ως πιθανός διαμεσολαβητής. Τον περασμένο μήνα, μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας που μεσολάβησε το Πακιστάν, Ιρανοί αξιωματούχοι απέδωσαν την αποδοχή της σε παρέμβαση της τελευταίας στιγμής από την Κίνα, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Τραμπ, αν και τα κινεζικά κρατικά μέσα αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό.

Η εννιά εβδομάδων σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιόρισε τη ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, αναγκάζοντας μεγάλους εισαγωγείς, όπως η Κίνα, να αναζητούν τρόπους αποφυγής ελλείψεων στην εγχώρια αγορά.

Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων σε κινεζικά διυλιστήρια που επεξεργάζονται ιρανικό πετρέλαιο. Ωστόσο, η Κίνα έδωσε εντολή στις εταιρείες της να μην συμμορφωθούν με τις αμερικανικές κυρώσεις, σε μια πρωτοφανή κίνηση αμφισβήτησης που αναμένεται να δοκιμάσει το σύστημα κυρώσεων των ΗΠΑ.

Παράλληλα, το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις ημερομηνίες της συνόδου μεταξύ Σι και Τραμπ, όπως συνηθίζεται, καθώς το πρόγραμμα του Κινέζου προέδρου παραμένει απόρρητο μέχρι λίγες ημέρες πριν από κάθε επίσημη εκδήλωση.