    Συνάντηση Δένδια – Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο του DEFEA Conference

    Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, στο πλαίσιο του DEFEA Conference, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

    Ο κ. Δένδιας πραγματοποίησε σχετική ανάρτηση για τη συνάντηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

    Είχα τη χαρά να συναντηθώ στο πλαίσιο του #DEFEA Conference, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη @Christodulides. pic.twitter.com/Nfs1QQdQko

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 5, 2026

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

