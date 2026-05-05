Τα νέα κόμματα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό – Η άνοδος του «άλλου κόμματος» και οι αναποφάσιστοι

Τη δύσκολη «εξίσωση» της παραμονής στη ζώνη άνω του 30% καλούνται να λύσουν στο Μαξίμου, καθώς η διαφορά του «double score» από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να απειλείται. Είναι πολλά τα ζητήματα που έχει ανοιχτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μεγάλη η πίεση που δέχεται ήδη από το σύνολο της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία χάνει μιάμιση μονάδα και βρίσκεται στο 31,2% σε σχέση με έναν μήνα πριν. Οι απώλειες θεωρούνται φυσιολογικές, ωστόσο στην Ηρώδου Αττικού είναι φυσιολογικό να υπάρχει εγρήγορση. Έρχονται, άλλωστε κρίσιμες κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις στη Βουλή με την πλειοψηφία να λέει δυο «όχι» τόσο στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσο και στη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Είναι κρίσιμο αυτές οι επιλογές να μην κοστίσουν περαιτέρω στην κυβερνώσα παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και σε αυτή τη μέτρηση την ανοδική πορεία που καταγράφει μετά το συνέδριο του φτάνοντας το 14,4% (+1,2%). Η αύξηση των ποσοστών του δεν είναι μεγάλη, όμως για τη Χαριλάου Τρικούπη, ενόψει της έλευσης των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση των κεντρώων ψηφοφόρων του έτσι ώστε στην πρώτη κοινή μέτρηση να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση. Πολλά υπολογίζουν στο «πράσινο στρατόπεδο» στην πίεση που θα ασκήσουν από εδώ και πέρα στην κυβέρνηση και στα «ντεσιμπέλ» κριτικής που θα ανεβάσουν.

Στη λεωφόρο Αμαλίας υπάρχουν κάποια χαμόγελα, καθώς βλέπουν πως το τελευταίο διάστημα οι πληροφορίες ότι ο Αλέξης Τσίπρας επισπεύδει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα λειτουργούν θετικά. Ο πρώην πρωθυπουργός μετριέται ακόμα σε περιβάλλον δυνητικής ψήφου με το 19,1% να δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να τον ψηφίσει παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,3% σε σχέση με τον Μάρτιο.

Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται σταθερή. Πολύ και αρκετά πιθανό να στηρίξει το νέο κόμμα της δηλώνει το 21,1% των ερωτηθέντων (21,3% τον Μάρτιο).

Το επόμενο διάστημα είναι πολύ κρίσιμο γιατί οι κινήσεις όλων των «παικτών» θα μπουν στο «μικροσκόπιο» των πολιτών, ειδικά αυτών που δεν έχουν αποφασίσει τι θα πράξουν την ημέρα των εκλογών.

Ανεβαίνει το «άλλο κόμμα»

Σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης αποτελεί η άνοδος της επιλογής «άλλο κόμμα» στο 12,6% από 8,8%. Είναι προφανές πως στο μυαλό των ψηφοφόρων υπάρχουν οι νέες «είσοδοι» στον πολιτικό στίβο και συνεπώς εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Σε συνδυασμό, μάλιστα με το νούμερο της γκρίζας ζώνης που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, κοντά στη ζώνη του 20%, κανείς δεν διαφωνεί πως τα νέα κόμματα θα αλλάξουν ριζικά τον πολιτικό χάρτη μετά την επίσημη εμφάνισή τους.

Εκτός από το κοινό που έχουν ήδη πλησιάσει το πιο σημαντικό στοιχείο είναι πώς θα κινηθεί η «πίτα» των αναποφάσιστων. Σε αυτή παραμένουν και αρκετοί υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους η γαλάζια παράταξη θα επιχειρήσει να επαναπροσεγγίσει το επόμενο διάστημα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα στην εκτίμηση ψήφου την τρίτη θέση κατέχει η Ελληνική Λύση με 9,4% χάνοντας 0,2%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2% (-1,2%) το ΚΚΕ με σταθερές τις δυνάμεις του στο 7,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3% (-0,4%), η Φωνή Λογικής με 4,3% (-0,6%). Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφονται κάτω από το όριο του 3%. ΜέΡΑ25 2,8%, Νίκη 1,7% Δημοκράτες 1,1%, Σπαρτιάτες 1,1%, Νέα Αριστερά 1%.

Για τον χρόνο των εκλογών ενδιαφέρον παρουσιάζει η μέτρηση της Opinion Poll πως η μεγάλη πλειοψηφία, το 39,3%, συντάσσεται με την άποψη του πρωθυπουργού περί εξάντλησης της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης και διεξαγωγής τους την άνοιξη του 2027.

Άμεσα εκλογές ζητεί το 28,4% και το φθινόπωρο το 24,6%. Είναι ένα ακόμα στοιχείο που δεν μπορεί να μην συνυπολογίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τις εισηγήσεις που δέχεται να μην πράξει ότι έκανε την τετραετία 2019-2023 και να τρέξει τις πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχουν αρκετοί, άλλωστε που υποστηρίζουν πως πιθανές κάλπες το φθινόπωρο δεν θα θεωρηθούν πρόωρες και είναι μέσα στα θεσμικά όρια από τα οποία δεν θέλει να βγαίνει ο πρωθυπουργός.

