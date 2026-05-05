Χρυσοχοΐδης: Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια – «Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν»

Για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την οδική ασφάλεια και την εγκληματικότητα τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στο Mega o υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Για τα ηλεκτρικά πατίνια

Αναφερόμενος αρχικά στα ηλεκτρικά πατίνια, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την ασφάλειά τους, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Όπως σημείωσε, «Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο», υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία τους σε μεγάλους δρόμους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι του και δεν πρέπει να πηγαίνει και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Βλέπω και στον δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο», είπε.

Παράλληλα τόνισε πως «από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως, είναι κρίμα δηλαδή να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους από τα πατίνια», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης τους, ιδιαίτερα για ανηλίκους, με πιθανή επιτρεπόμενη χρήση μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.

Για τις τηλεφωνικές απάτες

Σε σχέση με τις τηλεφωνικές απάτες, ο υπουργός επισήμανε ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, καθώς πολλοί εξακολουθούν να πέφτουν θύματα και να χάνουν τις περιουσίες τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Άνθρωποι παραδίδουν στα χέρια κάποιων την περιουσία τους», τονίζοντας ότι πέρα από τη νομοθεσία χρειάζεται και επιχειρησιακή ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για τα αλκοτέστ

Σχετικά με τα αλκοτέστ και την οδική ασφάλεια, ανέφερε ότι καταγράφεται σημαντική βελτίωση, με μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών περιστατικών τα Σαββατοκύριακα. Όπως είπε, «το ποσοστό αυτών που ελέγχονταν και συλλαμβάνονταν… τώρα αυτό έχει φτάσει στο 0,7 – 0,8. Άρα αυτό σημαίνει συμμόρφωση», επισημαίνοντας την αυξημένη υπευθυνότητα των οδηγών.

Για την ενδοοικογενειακή βία

Για την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι πέρυσι καταγράφηκαν 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ περίπου 15.000 γυναίκες έχουν ενεργοποιήσει το panic button. Όπως σημείωσε, «Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15.000 οι γυναίκες που έχουν βάλει στα κινητά τους το panic button», προσθέτοντας ότι έχουν δημιουργηθεί και δομές άμεσης προστασίας, όπως safe houses για θύματα.

Τέλος, αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα ενόψει εκλογών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και όχι σε άγονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

