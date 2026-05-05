euronext:-Εγκρίθηκε-η-απόκτηση-μεριδίου-20%-στο-Ελληνικό-Χρηματιστήριο-Ενέργειας

Η Euronext μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στην επιπλέον αποκτηθείσα συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις της ΕΧΕ.

Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η απόκτηση επιπλέον 20% συμμετοχής στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας από τη Euronext.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Euronext μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στην επιπλέον αποκτηθείσα συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις της ΕΧΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. (η “EURONEXT ATHENS”), ενημερώνει πως σχετικά με την απόκτηση επιπλέον 20% συμμετοχής στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (η «ΕΧΕ»), η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε και χορηγήθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις για την απόκτηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4425/2016 και το άρθρο 45 του ν. 4514/2018.

Επομένως, η EURONEXT ATHENS μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στην επιπλέον αποκτηθείσα συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις της ΕΧΕ.