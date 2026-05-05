hsbc:-Έχασαν-τις-εκτιμήσεις-τα-κέρδη-πρώτου-τριμήνου-λόγω-αυξημένων-πιστωτικών-ζημιών

Οι μετοχές της HSBC υποχωρούν καθώς τα κέρδη προ φόρων του πρώτου τριμήνου υπολείπονται των εκτιμήσεων λόγω υψηλότερων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών

Χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν τα κέρδη προ φόρων που ανακοίνωσε η HSBC για το πρώτο τρίμηνο την Τρίτη, λόγω των υψηλότερων του αναμενομένου προβλέψεων για πιστωτικές ζημίες.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,37 δισ. δολάρια, έναντι 9,59 δισ. δολάρια της μέσης εκτίμησης των αναλυτών, υποχωρώντας 1% σε ετήσια βάση.

Στον αντίποδα, τα έσοδα ήταν της τάξης των 18,62 δισ. δολ. έναντι 18,49 δισ. δολ. της εκτίμησης, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Μετά την είδηση, η μετοχή της τράπεζας στο Χονγκ Κονγκ σημειώνει πτώση άνω του 4%.

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ύψους 1,3 δισ. δολ. ήταν 400 εκατομμύρια δολάρια υψηλότερες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την HSBC, και συνδέονται με τις προβλέψεις που οφείλονται στην αυξημένη αβεβαιότητα και την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τράπεζα, ωστόσο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει ετήσια μείωση κόστους κατά 1,5 δισ. δολ. έως τα τέλη Ιουνίου 2026.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 8% το πρώτο τρίμηνο, σε ετήσια βάση, στα 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως και τα λειτουργικά έξοδα, επίσης αυξημένα κατά 8%, λόγω των επιπτώσεων του πληθωρισμού, του συναλλάγματος, των υψηλότερων προγραμματισμένων δαπανών και των αμοιβών που σχετίζονται με την απόδοση.

Η HSBC προειδοποίησε για τους κινδύνους που απορρέουν από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως μία ενδεχόμενη κλιμάκωση θα οδηγούσε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του πληθωρισμού, και κατ’ επέκταση ενδέχεται να μειώσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE), εξαιρουμένων των αξιοσημείωτων στοιχείων, κάτω από το 17% το 2026, που είναι ο στόχος για το 2026.

Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ενέκρινε το πρώτο ενδιάμεσο μέρισμα για το 2026, ύψους 10 σεντς ανά μετοχή.