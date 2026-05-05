mega-brokers:-Πάνω-από-1-εκατ.-ευρώ-σε-bonus,-επιπλέον-αμοιβές-και-παροχές-για-συνεργάτες,-προσωπικό

Επισφράγιση μιας επιτυχημένης χρονιάς με περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ σε bonus, επιπλέον αμοιβές και παροχές προς συνεργάτες και προσωπικό.

Η MEGA BROKERS ολοκλήρωσε το 2025 με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη δυναμική της παρουσία στην ασφαλιστική αγορά. Η εταιρεία επιβράβευσε συνεργάτες και προσωπικό με bonus, επιπλέον αμοιβές και παροχές που ξεπέρασαν συνολικά το 1 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στα αποτελέσματα της χρονιάς.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της MEGA BROKERS να επενδύει στους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια, τη συνέπεια και την αφοσίωσή τους. Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της χρονιάς.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει τη δυναμική της πορεία και το 2026, θέτοντας σε εφαρμογή νέο κανονισμό πωλήσεων, ο οποίος συνοδεύεται από ενισχυμένα bonus και τέσσερα ταξίδια επιβράβευσης, με κορυφαίο προορισμό τη Νότια Αφρική.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MEGA BROKERS, κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τη MEGA BROKERS, καθώς, παράλληλα με την ένταξή μας στον διεθνή όμιλο Acrisure, καταγράψαμε ανάπτυξη της τάξης του 15%. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας κατεύθυνση, αλλά κυρίως τη δυναμική των ανθρώπων μας, που αποτελούν τον βασικό παράγοντα της επιτυχίας μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτούς, ενισχύοντας ένα περιβάλλον που επιβραβεύει την απόδοση και δημιουργεί προοπτικές εξέλιξης».