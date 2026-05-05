Pfizer: Ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου και επιβεβαίωση προοπτικών – 14,45 δισ. δολάρια τα έσοδα

Η Pfizer ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α’ τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο σε κέρδη όσο και σε έσοδα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις προβλέψεις της για το 2026.

Παλαιότερα «δυνατά» φάρμακα, όπως το αντιπηκτικό Eliquis, συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της ζήτησης και βοήθησαν να αντισταθμιστεί η πτώση των εσόδων από το εμβόλιο Covid και το αντιιικό χάπι Paxlovid.

Συνοπτικά:

Κέρδη ανά μετοχή : 0,75 δολάρια vs 0,72 δολάρια (εκτίμηση)

Έσοδα: 14,45 δισ. δολάρια vs 13,79 δισ. δολάρια (εκτίμηση)

Ο κολοσσός της φαρμακοβιομηχανίας στοχεύει σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη εξαγορά ύψους 10 δισ. δολαρίων της εταιρείας βιοτεχνολογίας Metsera, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της παχυσαρκίας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για να αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων από τα προϊόντα Covid και την πτώση στα έσοδα παλαιότερων φαρμάκων.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κρίσιμα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών μέσα στο έτος, όπως δεδομένα τελικού σταδίου για ένα πειραματικό στοχευμένο φάρμακο που αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα.

Σε οικονομικό επίπεδο, τα έσοδα του πρώτου τριμήνου ανήλθαν στα 14,45 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,69 δισ. δολάρια ή 0,47 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 2,97 δισ. δολαρίων ή 0,52 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 0,75 δολάρια.

Η εταιρεία επαναβεβαίωσε τις προοπτικές της για το 2026, προβλέποντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 2,8 και 3 δολαρίων, ενώ τα έσοδα αναμένεται να κυμανθούν από 59,5 έως 62,5 δισ. δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις αναμένεται να παραμείνουν περίπου σταθερές ή ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με το 2025, όταν τα έσοδα είχαν φτάσει τα 62,6 δισ. δολάρια.

- CNBC