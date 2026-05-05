s&p-global-energy:-Ακόμα-και-μετά-το-άνοιγμα-του-Ορμούζ,-θα-χρειαστούν-τουλάχιστον-7-μήνες-για-να-ανακάμψει-πλήρως-η-παραγωγή-πετρελαίου

Η ενεργειακή κρίση δεν θα τελειώσει απλώς με το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και θα μπορούσε ακόμη και να επεκταθεί μέχρι το 2027.

Ακόμα και μετά το άνοιγμα του Πορθμού, θα χρειαστούν «τουλάχιστον» επτά επιπλέον μήνες για την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής ανάντη, προειδοποίησε η S&P Global Energy σε έκθεση της την Τρίτη.

Και αυτή η εκτίμηση θα μπορούσε να αποδειχθεί αισιόδοξη, όπως σημειώνει το CNN.

Υπό ποιες προϋποθέσεις

Η S&P δήλωσε ότι το επταμηνιαίο χρονικό πλαίσιο προϋποθέτει: 1) δεν υπάρχει μόνιμη ζημιά στις ενεργειακές υποδομές και 2) οι αλυσίδες εφοδιασμού λειτουργούν «ομαλά».

Από την άλλη πλευρά, η ανάκαμψη θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ανάλογα με τις ζημιές σε λιμάνια, αγωγούς, υποδομές φόρτωσης και άλλες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

«Όσο περισσότερο παραμένει κλειστό το στενό, τόσο πιο πιθανό είναι η κρίση εφοδιασμού να επεκταθεί στα τέλη του 2026 και στο 2027», ανέφερε η S&P.

Με πληροφορίες από CNN

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής