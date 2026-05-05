wall:-Οι-αγορές-σε-άνοδο-με-ώθηση-από-το-πετρέλαιο-και-τα-ισχυρά-εταιρικά-αποτελέσματα

Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν άνοδο την Τρίτη 5/5 στην έναρξη του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε μια σειρά ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,63% στις 7.245,91 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,91% στις 25.295,147 μονάδες, ενώ κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό. Τέλος, και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πρόσθεσε 124 μονάδες, ή 0,25% κινούμενος στις 49.066,27 μονάδες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν συνολικά, δίνοντας ώθηση στις μετοχές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate μειώθηκαν κατά 3%, πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 2% και διαμορφώθηκε πάνω από τα 111 δολάρια.

Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει εύθραυστη, εν μέσω νέων επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι η εκεχειρία «αντέχει» και ότι «δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία, μαζί με αντιτορπιλικά των ΗΠΑ, διέσχισαν ήδη με ασφάλεια τα Στενά, δείχνοντας ότι η δίοδος είναι ανοιχτή».

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «καθοδηγήσουν» εγκλωβισμένα πλοία μέσα από τα Στενά.

Πρόσθετη ώθηση στις αγορές έδωσαν και τα καλύτερα των αναμενόμενων εταιρικά αποτελέσματα. Η Pfizer σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% μετά την υπέρβαση των εκτιμήσεων σε έσοδα και κέρδη πρώτου τριμήνου, ενώ επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους. Οι μετοχές της Anheuser-Busch InBev σημείωσαν άνοδο 8% μετά τα θετικά αποτελέσματα.

Αντίθετα, η Palantir Technologies υποχώρησε κατά 3%, παρότι τα αποτελέσματά της ξεπέρασαν τις προσδοκίες και τα έσοδα σημείωσαν την ταχύτερη ανάπτυξη από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2020. Η εταιρεία αύξησε επίσης την πρόβλεψή της για το σύνολο του έτους.

Τη Δευτέρα, οι αγορές είχαν υποχωρήσει μετά από αναφορές ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν, επιβαρύνοντας περαιτέρω την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν.

Οι ΗΠΑ φέρεται να δήλωσαν ότι βύθισαν ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με το Reuters, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα διέψευσαν το περιστατικό.

Η είδηση είχε οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, πιέζοντας τις μετοχές στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Παρά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις απώλειες της Δευτέρας, ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη λόγος αισιοδοξίας, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει αποκλιμάκωση και πιθανή συμφωνία αντί για στρατιωτική σύγκρουση.