wall-street:-Η-sec-προτείνει-κατάργηση-των-τριμηνιαίων-εταιρικών-αποτελεσμάτων

Την κατάργηση της υποχρέωσης των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ να ανακοινώνουν αποτελέσματα σε τριμηνιαία βάση, προτείνει η κορυφαία εποπτική αρχή της Wall Street.

Σύμφωνα με τους Financial Times, πρόκειται για μία κίνηση που ενδέχεται να αλλάξει τους συσχετισμούς προς όφελος των CEOs και εις βάρος των μετόχων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εισηγήθηκε τροποποιήσεις που θα επιτρέπουν στις εισηγμένες εταιρείες να υποβάλλουν οικονομικές εκθέσεις ανά εξάμηνο αντί για τρίμηνο όπως απαιτείται σήμερα από την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Ο πρόεδρος της SEC, Πολ Άτκινς δήλωσε πως «οι εισηγμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση βάσει ομοσπονδιακής νομοθεσίας να παρέχουν πληροφορίες που είναι σημαντικές για τους μετόχους. Ωστόσο, η αυστηρότητα των κανόνων της SEC εμποδίζει εταιρείες και επενδυτές από το να καθορίσουν οι ίδιοι τη συχνότητα της ενδιάμεσης πληροφόρησης που εξυπηρετεί καλύτερα τις επιχειρηματικές τους ανάγκες και τους επενδυτές».

«Εφόσον υιοθετηθούν οι νέες τροποποιήσεις, θα παρέχουν στις εταιρείες αυξημένη ευελιξία στον τομέα αυτό», πρόσθεσε.