Άγνωστος-σερβικός-όμιλος-προσφέρει-2,35-δισεκ.-δολάρια-για-μερίδιο-στην-ρωσικής-ιδιοκτησίας-πετρελαϊκή-εταιρεία-nis

Μια πρόσφατα συσταθείσα σερβική εταιρεία προσέφερε 2 δισεκατομμύρια ευρώ (2,35 δισεκατομμύρια δολάρια) στην ρωσική Gazprom Neft και την Gazprom για το συνδυασμένο 56,1% των μετοχών τους στην NIS, η οποία λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Σερβίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της, Ράνκο Μίμοβιτς, προσθέτοντας ότι η προσφορά είχε «γίνει γενικά αποδεκτή» από τους Ρώσους ιδιοκτήτες της NIS.

Η προσφορά της KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC (Senator), η οποία ιδρύθηκε το περασμένο καλοκαίρι, αποτελεί πρόκληση για την ουγγρική MOL, η οποία προσπαθεί να αγοράσει πλειοψηφικό μερίδιο στην NIS, η οποία τελεί υπό κυρώσεις των ΗΠΑ από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Οι αμερικανικές κυρώσεις στη NIS

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην NIS στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων που στοχεύουν στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Απαίτησε την εκποίηση των μετοχών της NIS που ανήκουν στην Gazprom Neft και την Gazprom, τους Ρώσους πλειοψηφούντες μετόχους της.

Οι Gazprom Neft, Gazprom και NIS δεν απάντησαν αμέσως σε ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Reuters.

Η Senator δήλωσε ότι ξεκίνησε τις διαδικασίες ενώπιον της OFAC στις 30 Οκτωβρίου για την εξασφάλιση άδειας για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στην NIS και ενημέρωσε την Gazprom Neft για τα σχέδιά της στις 4 Νοεμβρίου. Ο ιστότοπος της OFAC δείχνει ότι το αίτημα «εκκρεμεί αναθεώρηση της διοίκησης».

Η Gazprom κατέχει μερίδιο 11,3% στην NIS, ενώ η Gazprom Neft κατέχει το 44,9%. Η σερβική κυβέρνηση κατέχει το 29,9%, ενώ το υπόλοιπο κατέχεται από μικρομετόχους και υπαλλήλους.

Η MOL υπέγραψε συμφωνία στις 19 Ιανουαρίου για την αγορά του συνδυασμένου μεριδίου της Gazprom Neft και της Gazprom στην NIS. Η OFAC έδωσε στις ρωσικές εταιρείες προθεσμία μέχρι τις 22 Μαΐου για να ολοκληρώσουν την πώληση. Η Σερβία θέλει επίσης να αυξήσει το μερίδιό της κατά 5% επιπλέον.

Ο Μίμοβιτς δήλωσε επίσης ότι ενημέρωσε το γραφείο του Προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, για τα σχέδιά του στις 21 Απριλίου. Το γραφείο του Βούτσιτς δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό από το Reuters.

Ο Βούτσιτς δήλωσε στις 26 Ιανουαρίου ότι η MOL ήταν έτοιμη να πληρώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για πλειοψηφικό μερίδιο της NIS.

- Reuters