Έρχονται ανάδοχοι στα 2 οδικά ΣΔΙΤ 700 εκατ. ευρώ, απορρίφθηκαν οι προσφυγές – Ο παράγοντας ΣτΕ

Απορρίφθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με πληροφορίες του -, η προδικαστική προσφυγή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τα δύο οδικά ΣΔΙΤ αξίας 700 εκατ. στη Β. Ελλάδα. Το περιθώριο για προσφυγή στο ΣτΕ. Ποια είναι τα δύο projects, ποια η σημασία τους.

Σε επόμενη… φάση, αυτή του ανοίγματος και ελέγχου των προσφορών, εκτός αν προκύψει νέο δικαστικό «επεισόδιο» στις αίθουσες του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εφόσον, βέβαια, επιλεγεί μια τέτοια νομική κίνηση, προχωρά η υπόθεση δύο μεγάλων συμβάσεων, συνολικού ύψους σχεδόν 700 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση αντίστοιχων οδικών έργων στη Β. Ελλάδα μέσω μοντέλου Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν πληροφορίες της αγοράς, απορρίφθηκε η προσφυγή που είχε καταθέσει τον περασμένο Μάρτιο ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) στο πλαίσιο των διαγωνισμών για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.», εκτιμώμενης αξίας 445 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), όπως και για τον «Κάθετο Άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Η απόφαση αναμένονταν για εντός του Μαΐου. Πλέον, «τρέχει» το δεκαήμερο, μάλλον με μια χρονική απόκλιση για τις δύο περιπτώσεις, μέσα στο οποίο ο όμιλος έχει περιθώριο και δικαίωμα να απευθυνθεί στο ΣτΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα καθορίσει αν «ανοίξει ο δρόμος» είτε για έλεγχο των προσφορών, που έχουν υποβληθεί από τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR – METLEN, ΑΒΑΞ, και για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, είτε για μεταφορά της υπόθεσης στο ΣτΕ, όπως έχει κάθε δικαίωμα να κάνει η εισηγμένη. Σε κάθε περίπτωση, μένει να φανεί αν το πράξει.

Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν αναφέρει ότι με την κατασκευή των νέων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων οδικών τμημάτων επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών, αλλά και των τοπικών μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Δράμας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας.

Αλλά και οι κατασκευαστές είχαν «λοκάρει» τις συγκεκριμένες ΣΔΙΤ που θα προσφέρουν σταθερές ροές για μεγάλο χρονικό διάστημα (οι ΣΔΙΤ είναι διάρκειας 30 ετών, με τα πρώτα 3 έτη να αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο).

Τα δύο οδικά έργα

Όπως έχουμε αναφέρει για το project «Θεσσαλονίκη – Έδεσσα», το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ασφάλεια των μεταφορών και να μειώσει σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού κατά 6 έως 8 λεπτά για τις διαδρομές Θεσσαλονίκη- Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη – Σκύδρα και 10 λεπτά για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα.

Περιλαμβάνει την κατασκευή και αναβάθμιση οδικού δικτύου συνολικού μήκους περίπου 52 χιλιομέτρων, με στόχο και τη βελτίωση της σύνδεσης του λιμανιού και του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης με τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Συνοπτικά ο ιδιώτης φορέας θα αναλάβει:

Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: – Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του τμήματος με τον ισόπεδο κόμβο της περιφερειακής – οδού Έδεσσας), Α/Κ Μαυροβουνίου Α/Κ Ριζαρίου 9,423 χλμ. – Παράκαμψη Γιαννιτσών Α/Κ Γιαννιτσών , Α/Κ Παραλίμνης 8,913 χλμ. – Παράκαμψη Χαλκηδόνας , Α/Κ Χαλκηδόνας , Α/Κ Ελεούσας 6,340 χλμ.

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας συνολικού μήκους περίπου 52,326 χιλιομέτρων και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α. Ο άξονας Θεσσαλονίκη – Έδεσσα διευκολύνει τη σύνδεση του σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τις γειτονικές περιοχές. Τα έργα αυτά ενισχύουν τη θέση και το ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή, τον τουρισμό, τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων.

Για το οδικό έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη)», η σύμβαση αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων: Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους 29.5 χλμ. και Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους 13.5 χλμ. και 9 ανισόπεδων κόμβων, όπως επίσης, τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ.. Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους. Σύμφωνα με το υπουργείο, η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις με ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά. Ο κάθετος άξονας Δράμα – Αμφίπολη αφορά την αναβάθμιση και κατασκευή συνολικά 43 χιλιομέτρων οδικού δικτύου.