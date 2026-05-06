Αδέρφια-από-το-Οχάιο-παρίσταναν-τους-εμίρηδες-και-ζούσαν-χλιδάτη-ζωή-με-rolls-royce-και-ιδιωτικά-τζετ-από-απάτες-21-εκατ.-δολαρίων

Δύο αδέλφια από το Οχάιο των ΗΠΑ, τα οποία παρουσιαζόταν ως πλούσιοι επιχειρηματίες με δεσμούς με βασιλικές οικογένειες της Μέσης Ανατολής, καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές φυλάκισης για σειρά απατών συνολικού ύψους περίπου 21 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Ζουμπάιρ και Μουζαμίλ Αλ Ζουμπάιρ, ηλικίας περίπου 42 και 31 ετών αντίστοιχα, καταδικάστηκαν σε 24 και 23 χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με το Cleveland.com.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ομοσπονδιακές αρχές περιέγραψαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό ψεύτικης χλιδής και επίδειξης πλούτου, το οποίο χρησιμοποιούσαν τα δύο αδέλφια για να εξαπατούν θύματα και να αποκτούν πρόσβαση σε χρήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Donald Nugent, απευθυνόμενος στους δύο άνδρες, ανέφερε: «Κλέψατε πολλά χρήματα, εξαπατήσατε ανθρώπους και εκθέσατε το East Cleveland με πολύ άσχημο τρόπο».

Στη συνέχεια σχολίασε και τον τρόπο ζωής τους: «Ουσιαστικά το επιδεικνύατε, κυκλοφορώντας με Rolls Royce και ταξιδεύοντας με ιδιωτικά αεροσκάφη».

Σύμφωνα με τις αρχές, καθοριστικό ρόλο στις απάτες είχε και ο 56χρονος Michael Smedley, πρώην προσωπάρχης δημάρχου του East Cleveland, ο οποίος επίσης καταδικάστηκε σε ποινή άνω των οκτώ ετών φυλάκισης επειδή βοήθησε τους δύο άνδρες να καλύπτουν τις δραστηριότητές τους την περίοδο 2020-2023.

Ο «γάμος» με πριγκίπισσα και τα ιδιωτικά τζετ

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα δύο αδέλφια είχαν δημιουργήσει μια ολόκληρη ψεύτικη εικόνα ακραίου πλούτου και διεθνών διασυνδέσεων.

Ο Ζουμπάιρ Αλ Ζουμπάιρ ισχυριζόταν ψευδώς ότι ήταν παντρεμένος με πριγκίπισσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ο αδελφός του παρουσιαζόταν ως διαχειριστής hedge fund, παρότι – σύμφωνα με τις αρχές – είχε μάθει οικονομικά απλώς παρακολουθώντας βίντεο στο YouTube.

Η ζωή τους περιλάμβανε ιδιωτικά τζετ, πανάκριβα ρολόγια, πολυτελή αυτοκίνητα, δεκάδες όπλα, ακόμη και ένα χρυσό καλάσνικοφ τύπου AK-47 ειδικής κατασκευής.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι οι δύο άνδρες ναύλωναν ιδιωτικά αεροσκάφη για ταξίδια αγορών σε προορισμούς όπως το Άσπεν, το Μαϊάμι, το Λονδίνο, το Βουκουρέστι και η Μαδρίτη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα αδέλφια προχώρησαν σε πολλαπλά σχέδια εξαπάτησης για να αποσπάσουν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία από τα θύματά τους.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και πρώην σύντροφος του Ζουμπάιρ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία φέρεται να έχασε περίπου 737.000 δολάρια.