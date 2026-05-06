    ΑΔΜΗΕ: Νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

    Η κα. Ελένη Μουστακίδου αναλαμβάνει Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, όπως γνωστοποίησε η ΑΔΜΗΕ.

    Σύμφωνα με την εισηγμένη, η έναρξη ισχύος των καθηκόντων της κας Μουστακίδου ξεκινά από τις 4 Μαΐου 2026. Το τηλέφωνο και το e-mail επικοινωνίας της κας Μουστακίδου είναι 210 3636936 και [- -].

    Σημειώνεται ότι η κα. Lilian Filips, απελθούσα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, παραμένει στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας ως σύμβουλος της Διοίκησης, καταλήγει η ανακοίνωση.

