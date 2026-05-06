Αύξηση-56,4%-στις-δαπάνες-καυσίμων-των-αμερικανικών-αεροπορικών-τον-Μάρτιο

Αυξημένες κατά 56,4% ήταν οι δαπάνες των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών τον Μάρτιο για καύσιμα, τον μήνα μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν, σε σχέση με τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το CNBC, οι αερομεταφορείς των ΗΠΑ ξόδεψαν 5,06 δισ. δολάρια σε καύσιμα τον Μάρτιο, από 3,23 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με το υπουργείο μεταφορών των ΗΠΑ πρόκειται για αύξηση 30% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποβαθμίσει ή και αποσύρει εντελώς τις προβλέψεις τους για το 2026, λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων που αποτελεί τη μεγαλύτερή τους δαπάνη μετά το εργατικό δυναμικό. Ορισμένοι μάλιστα έχουν περιορίσει τα σχέδια ανάπτυξής τους προκειμένου να μειώσουν το κόστος.

Η Spirit Airlines κατέρρευσε το Σαββατοκύριακο αναφέροντας ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών ανέτρεψε τα σχέδιά της να βγει από την πτώχευση στα μέσα του έτους.

Άλλες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν, κατά την ανακοίνωση των κερδών τους τον περασμένο μήνα, ότι αναμένουν οι πελάτες να καλύψουν το υψηλότερο κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έως τις αρχές του 2027, αν όχι έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία από τις κρατήσεις δείχνουν ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να ταξιδεύουν. Τον Μάρτιο, οι πωλήσεις εισιτηρίων από τα ταξιδιωτικά γραφεία αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 10,4 δισ. δολάρια, με τον αριθμό των εσωτερικών ταξιδιών να αυξάνεται κατά 5% και των διεθνών κατά 1%, σύμφωνα με την Airlines Reporting Corp.