Βουλή:-kυρώθηκε-το-Πρωτόκολλο-του-Συμβουλίου-της-Ευρώπης-για-την-καταστολή-της-τρομοκρατίας

«Η δικαιοσύνη στη χώρα μας λειτουργεί κατά τρόπο απολύτως διαφανή και ανεξάρτητο. Οι αποφάσεις της ασφαλώς υπόκεινται σε κοινωνική αξιολόγηση και κριτική και βεβαίως κρίνονται από τα υπερκείμενα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα και αυτό είναι ο ορισμός του κράτους δικαίου. Όλες οι δικαστικές αποφάσεις έχουν ένα δεύτερο και τρίτο βαθμό κρίσης, και σε εθνικά δικαστήρια αλλά και από ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα λάθους ή σκόπιμης παρέμβασης σε αυτή. Αυτό λοιπόν είναι ορισμός του κράτους δικαίου το οποίο η Ελλάδα σέβεται απόλυτα», δήλωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, απαντώντας στις αιτιάσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διάκριση των εξουσιών και τη λειτουργία του κράτους δικαίου, στη βάση των εξελίξεων αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να υπάρξουν αντιπολιτευτικά, να εργαλειοποιήσουν τη δικαιοσύνη. Το έκανε το ΠΑΣΟΚ το 2008-2009 με το Βατοπέδι, το επανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Novartis. Δεν θα σας το επιτρέψουμε να το κάνετε τρίτη φορά», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Στην Ολομέλεια συζητήθηκε και ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας». Υπέρ του Πρωτοκόλλου δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. «Παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση. Καταψήφισαν όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενος στο Πρωτόκολλο, ο κ. Μπούγας σημείωσε ότι με την κύρωσή του αντιμετωπίζεται μία συμβατική εκκρεμότητα της χώρας, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με τις υποχρεώσεις της και το δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συμπλήρωσε ότι με το υπό κύρωση Πρωτόκολλο αναμορφώνονται διατάξεις της αρχικής σύμβασης που αφορούν στον κατάλογο των τρομοκρατικών εγκλημάτων για τα οποία χωρεί έκδοση, στις προϋποθέσεις και στη νομική βάση έκδοσης, μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών, στις εγγυήσεις προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και στους μηχανισμούς παρακολούθησης, τροποποίησης και διεθνούς θεσμικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στον κατάλογο προστίθενται νέα αδικήματα που συνδέονται με τη διεθνή τρομοκρατία, όπως η σύλληψη ομήρων, τρομοκρατικές βομβιστικές επιθέσεις, η χρηματοδότηση τρομοκρατίας, οι πράξεις κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοίας και των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα.

«Αν και έχει γίνει ενσωμάτωση των ποινικών, ουσιαστικών και δικονομικών προβλέψεων του Πρωτοκόλλου στο εσωτερικό δίκαιο, υφίσταται υποχρέωση της χώρας μας ως κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης να κυρώσει το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο, έτσι ώστε να αποκτήσει υπερνομοθετική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος, ώστε να τηρηθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και προκειμένου να παρασχεθεί δυνατότητα σύναψης διμερών ή πολυμερών συμβάσεων με τα κράτη που έχουν προσυπογράψει τη σύμβαση, προκειμένου να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα έχει εισηγητικό ή γνωμοδοτικό ρόλο για τη βελτίωση του σχετικού πλαισίου σε θέματα τρομοκρατίας και για να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στη σύμβαση – πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης», εξήγησε για τους λόγους που η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει στην κύρωση του Πρωτοκόλλου.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου είναι περισσότερο προστατευτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς περιορίζουν το κανονιστικό πεδίο του ν. 4619 του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε ευρεία διατύπωση «πολύ προβληματική». Επεσήμανε, δε, ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για την έκδοση προσώπων, αφού προβλέπεται ότι αποκλείεται η έκδοση αν το πρόσωπο πρόκειται να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή να του επιβληθεί θανατική ποινή ή να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα απόλυσης υπό όρους. «Επομένως προστατεύεται απόλυτα το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χώρα μας εναρμονίζεται προς το δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και καλύπτεται και μια συμβατική υποχρέωση», υπογράμμισε.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις για σταδιακή συρρίκνωση των εγγυήσεων του κράτους δικαίου.

Με τη σειρά που ανέβηκαν στο βήμα, η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλλη Ρούσσου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση φέρνει προς κύρωση ένα πρωτόκολλο 23 χρόνια μετά την υπογραφή του και ενώ ήδη υλοποιούνται οι προβλέψεις του. Σημείωσε, παράλληλα, πως έχει καταδειχθεί ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας έχει αξιοποιηθεί για πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και την καταπάτηση θεμελιωδών ελευθεριών. Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και σε άλλες υποθέσεις, όπως το ναυάγιο στην Πύλο, για να αναρωτηθεί πώς θα αντιμετωπίσουμε φαινόμενα τρομοκρατίας όταν παραβιάζονται βασικοί κανόνες του κράτους δικαίου και όταν σημειώνονται εκτεταμένες παραβιάσεις της έννομης τάξης, όταν παραβιάζονται βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, όταν υπάρχουν γεωστρατηγικές σκοπιμότητες.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, δήλωσε ότι το κόμμα του συμφωνεί με το περιεχόμενο της κύρωσης και συνεπώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής, δεν θα προβεί σε νέα παρέμβαση (σ.σ. είχε μιλήσει κατά τη χθεσινή εξέταση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή).Η ειδική αγορήτρια της «Νίκης», Ασπασία Κουρουπάκη, μίλησε για τις προβλέψεις του Πρωτοκόλλου όσον αφορά τις εκδόσεις και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει ποιες είναι οι εγγυήσεις ώστε να μην υπάρχει καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, για «να μην παραδίδεται ένας άνθρωπος όπως παραδίδεται ένα δέμα». Η βουλευτής αναφέρθηκε και στην έννοια της τρομοκρατίας για να τονίσει ότι η τρομοκρατική βία πρέπει να τιμωρείται αυστηρά αλλά δεν μπορεί να γίνεται λάστιχο το Ποινικό Δίκαιο με τρόπο, μάλιστα, ώστε να παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα. Κάλεσε, επίσης, την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς θα γίνεται η συνεργασία με άλλα κράτη, αν υπάρχουν προβλέψεις και πρόνοιες για την εκπαίδευση και τα σχέδια εφαρμογής.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει «γιατί τώρα» φέρνει το Πρωτόκολλο ενώ πολλές διατάξεις του έχουν ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη. Η βουλευτής μίλησε για τις χθεσινές αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την υπονόμευση του κράτους δικαίου και της νομολογίας της ΕΕ, για να αναρωτηθεί «τι άλλο πρέπει να γίνει για να… ιδρώσει το αυτί της κυβέρνησης». «Είστε με την πλάτη στον τοίχο και τα μάτια στο Θεό», σχολίασε για την εκπεφρασμένη πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μη συναινέσει στα αιτήματα για εξεταστική επιτροπή αναφορικά με τις υποκλοπές, και για προανακριτική επιτροπή αναφορικά με τις ευθύνες υπουργών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει «γιατί τώρα» φέρνει το Πρωτόκολλο ενώ πολλές διατάξεις του έχουν ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη. Η βουλευτής μίλησε για τις χθεσινές αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την υπονόμευση του κράτους δικαίου και της νομολογίας της ΕΕ, για να αναρωτηθεί «τι άλλο πρέπει να γίνει για να… ιδρώσει το αυτί της κυβέρνησης». «Είστε με την πλάτη στον τοίχο και τα μάτια στο Θεό», σχολίασε για την εκπεφρασμένη πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μη συναινέσει στα αιτήματα για εξεταστική επιτροπή αναφορικά με τις υποκλοπές, και για προανακριτική επιτροπή αναφορικά με τις ευθύνες υπουργών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παπαηλιού, είπε ότι η μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης αποκαλύπτει την αποφυγή διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς, που επηρεάζουν μάλιστα την ασφάλεια και την οικονομία της χώρας. Η αξιοπιστία της χώρας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν κρίνεται μόνο από τις διεθνείς δεσμεύσεις αλλά και από το κατά πόσο σέβεται τους κανόνες του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά το Πρωτόκολλο, ο κ. Παπαηλιού τόνισε πως το μείζον είναι η επίκληση της ασφάλειας να μην οδηγεί σε περιορισμό των ελευθεριών. Ακόμη, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να μετατοπιστεί το ποινικό δίκαιο από τον κολασμό της πράξης στον κολασμό της πρόθεσης, όπως επεσήμανε.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη,επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, από το 2003 μέχρι σήμερα, έχει εξελιχθεί σε πολιτική καταπάτησης κάθε προσπάθειας έκφρασης ριζοσπαστικής σκέψης ενάντια στα σχέδια της πλουτοκρατίας και ειδικά ενάντια στον ιμπεριαλισμό, και αυτήν τη στιγμή όλος ο κόσμος βρίσκεται σε πολεμική προετοιμασία και αντιμετώπιση μίας καταστροφής σαν και αυτή που είναι ο πόλεμος και μέσα σε αυτή τη συνθήκη επιχειρείται να… σφίξουν τα λουριά του κόσμου, να μη μπορεί να αντιδράσει. «Φέρνετε τη δυνατότητα να συνυπογράψουν το Πρωτόκολλο και χώρες που είναι εκτός του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως το Ισραήλ που εκτελεί τους Παλαιστίνιους που ανθίστανται στη σφαγή ή η Σαουδική Αραβία, αν το αποφασίσει το Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ», υπογράμμισε η βουλευτής του ΚΚΕ. Επίσης, αναφέρθηκε στις «δυνητικές» προβλέψεις για την έκδοση σημειώνοντας ότι το Πρωτόκολλο γίνεται όχημα ώστε διευκολυνθεί «η έκδοση όποιου θέλει η κάθε κυβέρνηση σε όποια χώρα με όποιο καθεστώς».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Γραμμένος, επεσήμανε πως οι θεσμοί δοκιμάζονται καθημερινά και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δικαιοσύνη έχει κλονιστεί με τρόπο ώστε αντί η δικαιοσύνη να είναι καταφύγιο ασφάλειας να έχει γίνει πηγή ανασφάλειας. Ο βουλευτής μίλησε για βαθιά και επικίνδυνη κρίση του Αρείου Πάγου, υπογραμμίζοντας ότι ένα σκάνδαλο, όπως αυτό των υποκλοπών που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, τέθηκε στο αρχείο. «Αντί να υπάρχει πλήρης διαλεύκανση, είδαμε μια εξέλιξη που άφησε πολλά ερωτηματικά στους πολίτες. Όταν ο πολίτης θεωρεί ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τότε το κράτος δικαίου αρχίζει να ρηγματώνεται», είπε ο κ. Γραμμένος. Σε σχέση με την κύρωση του Πρωτοκόλλου, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης αναρωτήθηκε πώς θα αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία αν δεν υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία, αν οι μηχανισμοί εξουσίας λειτουργούν στο σκοτάδι, αν η δικαιοσύνη αποτελεί εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά το δοκούν.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών σημειώνοντας ότι ο κ. Τζαβέλλας, ενώ είχε άμεση εμπλοκή στην υπογραφή των αποφάσεων για παρακολουθήσεις, δεν το δήλωσε, δεν ζήτησε την εξαίρεσή του αλλά ανέλαβε ο ίδιος να αποφασίσει αν προκύπτουν νέα στοιχεία για περαιτέρω έρευνα. Ως εκ τούτου, όπως είπε, προκύπτουν πειθαρχικά ζητήματα και πρέπει το υπουργείο να ασκήσει την πειθαρχική αρμοδιότητά του. Για το Πρωτόκολλο ο βουλευτής τόνισε ότι έρχεται προς κύρωση 23 χρόνια μετά την υπογραφή του και ενώ έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο με διάφορες διατάξεις και συνεπώς πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί το φέρνει σήμερα στη Βουλή, κυρίως αν το φέρνει για να δεσμεύσει τη χώρα σε μελλοντικές διατάξεις για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Στη συζήτηση παρενέβη και η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, η οποία επεσήμανε ότι το μείζον είναι να οριστεί η έννοια της τρομοκρατίας ώστε η αλληλεγγύη και ο ακτιβισμός να μη βαπτίζεται τρομοκρατία και αναφέρθηκε ενδεικτικά στη σύλληψη και κράτηση των δύο ακτιβιστών Σαϊφ Αμπουκεσέκ και Τιάγκο Αβίλα από τις ισραηλινές Αρχές, μετά την αναχαίτιση στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα. «Η απαγωγή ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα είναι έγκλημα διεθνούς τρομοκρατίας που πρέπει να καταδικαστεί ρητά και από αυτήν τη Βουλή και από την ελληνική κυβέρνηση», υπογράμμισε η κ. Πέρκα και απευθυνόμενη στην κυβέρνηση πρόσθεσε: «Έχετε αναδειχθεί από τους καλύτερους φίλους του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου και εκθέτετε ανεπανόρθωτα τη χώρα. Όμως ο ελληνικός λαός πρέπει να ενημερωθεί για αυτήν την εικόνα και για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η στρατηγική σημασία με το Ισραήλ, για την οποία καμαρώνετε».

Στο ίδιο κλίμα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναρωτήθηκε αν θα συλλαμβάνονται ακτιβιστές και αν θα βαπτίζεται πράξη τρομοκρατίας η ακτιβιστική δράση τους. Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε όργια σε βάρος της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και υπονόμευσή της από την κυβέρνηση. «Τι θα γίνει με τον Φλωρίδη; Θα εμφανιστεί να μας πει τι παρεμβάσεις κάνει αυτήν την ώρα στη δικαιοσύνη; Έρχονται εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων το Σαββατοκύριακο. Και τι έκανε ο πολύς Φλωρίδης; Έβγαλε προκήρυξη για να δώσει 3.500 laptop σε δικαστές, όσα είναι τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την ώρα που το εξαγγέλλει στο πρόγραμμά του ο Σεβαστίδης. Δεν ντρέπεστε λίγο; Έτσι πάτε να εξαγοράσετε τις συνειδήσεις των δικαστών;», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και αναρωτήθηκε γιατί να μην έχουν laptop με την έγκριση Φλωρίδη οι άλλοι δικαστές, διοικητικοί δικαστές, δικαστές του ΣτΕ, δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου αν δεν έχουν εκλογές.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.