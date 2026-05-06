Βρετανία:-Δικαιώθηκε-το-Ελληνικό-Δημόσιο-για-την-προεξόφληση-χρεογράφων

Η ελληνική πλευρά είχε γνωστοποιήσει στους επενδυτές την πρόθεσή της να εξοφλήσει το σύνολο των εκκρεμών χρεογράφων πριν το 2042 που ήταν η καταλυτική χρονιά λήξης τους.

Ανώτερο δικαστήριο του Λονδίνου δικαίωσε την Ελλάδα σε υπόθεση προεξόφλησης χρεογράφων με ρήτρα ΑΕΠ (GDP-linked warrants), απορρίπτοντας τις ενστάσεις ομάδας επενδυτών που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα της διαδικασίας και του υπολογισμού της τιμής επαναγοράς. Η απόφαση αφορά τίτλους που είχαν εκδοθεί για τους κατόχους ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους (PSI) το 2012.

Η ελληνική πλευρά είχε γνωστοποιήσει στους επενδυτές την πρόθεσή της να εξοφλήσει το σύνολο των εκκρεμών χρεογράφων πριν το 2042 που ήταν η καταλυτική χρονιά λήξης τους. Η προσφορά του ελληνικού Δημοσίου για κάθε ευρώ των συγκεκριμένων χρεογράφων ήταν λίγο υψηλότερη από 25 λεπτά.

Η διεθνής δικηγορική εταιρεία White & Case, που εκπροσωπούσε τους επενδυτές που είχαν αγοράσει τα εν λόγω χρεόγραφα υποστήριξε ότι η Ελλάδα από τη μια δεν άσκησε νόμιμα το δικαίωμα εξαγοράς και από την άλλη δεν υπολόγισε ορθά την τιμή εξαγοράς. Το δικαστήριο τελικά αποφάνθηκε υπέρ της ελληνικής θέσης, κρίνοντας ότι η διαδικασία που ακολούθησε η χώρα ήταν έγκυρη. Η απόφαση, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης, σημειώνουν δικαστικές πηγές στο Λονδίνο.

Τα χρεόγραφα με ρήτρα ΑΕΠ αποτελούν χρηματοοικονομικά προϊόντα που συνδέουν τις αποδόσεις τους με την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Συνήθως ενεργοποιούν πληρωμές όταν το ΑΕΠ υπερβαίνει προκαθορισμένα επίπεδα ανάπτυξης. Θεωρούνται σύνθετα επενδυτικά εργαλεία και περιορισμένης ρευστότητας. Εκδίδονται συνήθως στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων δημόσιου χρέους, ως μια επιπλέον ενίσχυση για τους επενδυτές που αποδέχονται απώλειες στα ομόλογά τους. Παρόμοια χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν εκδώσει κατά το παρελθόν η Αργεντινή και η Ουκρανία στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων δημόσιου χρέους.

--