Γαλλία:-Τα-περιθώρια-κέρδους-στις-πωλήσεις-καυσίμων-έχουν-επιστρέψει-στα-προ-κρίσης-επίπεδα

Οι λιανοπωλητές καυσίμων στη Γαλλία κερδίζουν πλέον τα ίδια περιθώρια μικτού κέρδους με πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, μετά από μια αρχική βραχύβια αύξηση των τιμών, δήλωσε το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη.

Η δημοσίευση στοιχείων έρχεται μετά από μια ανακοίνωση του Απριλίου — η οποία επικρίθηκε έντονα από τον κλάδο — ότι η γαλλική κυβέρνηση εξέταζε το ενδεχόμενο καθορισμού των τιμών στα πρατήρια καυσίμων για να διασφαλίσει ότι οι διανομείς καυσίμων δεν θα αποκομίσουν απροσδόκητα κέρδη λόγω των ιστορικά υψηλών τιμών που προκλήθηκαν από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών και των περιθωρίων κέρδους, σε στενό διάλογο με τους παράγοντες του κλάδου», αναφέρει η δήλωση του υπουργείου.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το εάν εξακολουθεί να σχεδιάζει να εισαγάγει το διάταγμά του για τον περιορισμό των τιμών.

«Ο κλάδος έλαβε το μήνυμα»

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας δήλωσε ότι καμία επιλογή δεν είναι εκτός συζήτησης, συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου στα υπερκέρδη, για την ανακούφιση του οικονομικού πόνου για τους καθημερινούς καταναλωτές.

«Μπορούμε να δούμε πολύ ξεκάθαρα ότι υπήρξε μια απότομη αύξηση των περιθωρίων κέρδους τις πρώτες ημέρες του πολέμου, αλλά ότι η κορύφωση και η επακόλουθη σταθεροποίηση των περιθωρίων κέρδους στα προπολεμικά επίπεδα συμπίπτει με την έναρξη της δημόσιας συζήτησης της κυβέρνησης για την πιθανότητα ενός διατάγματος για τον περιορισμό των περιθωρίων κέρδους, γεγονός που δείχνει ότι ο κλάδος έλαβε το μήνυμα», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Τα περιθώρια κέρδους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, που χρησιμοποιείται σε κινητήρες ντίζελ, αυξήθηκαν από 0,28 ευρώ ανά λίτρο (1,25 δολάρια ανά γαλόνι) πριν από τον πόλεμο σε σχεδόν 0,40 ευρώ ανά λίτρο (1,51 δολάρια ανά γαλόνι) την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου πριν σταθεροποιηθούν ξανά, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Τα περιθώρια κέρδους στη βενζίνη αυξήθηκαν από 0,30 ευρώ ανά λίτρο (1,32 δολάρια ανά γαλόνι) πριν από τον πόλεμο σε περίπου 0,33 ευρώ ανά λίτρο (1,48 δολάρια ανά γαλόνι) την ίδια χρονική περίοδο.

Η κυβέρνηση πρόσθεσε ότι η γαλλική κατανάλωση καυσίμων κίνησης μειώθηκε κατά 11% κατά τη διάρκεια του Απριλίου, κάτι που απέδωσε στη μείωση της ζήτησης που σχετίζεται με τις τιμές, καθώς οι πολίτες οδηγούσαν λιγότερο όταν τα καύσιμα έγιναν ακριβότερα.

- Reuters