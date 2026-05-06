Γεμίζουν-τα-πορτοφόλια-με-κάρτες,-«εκτίναξη»-συναλλαγών-στα-2,7-δισ.-το-2025

Σχεδόν μία κάρτα για κάθε δύο Έλληνες υπήρχε στα τέλη του 2025, καθώς ο συνολικός αριθμός καρτών πληρωμών έφτασε τα 22,9 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 12% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά τις χρεωστικές κάρτες, που ανήλθαν σε 19,5 εκατομμύρια (+13%) και παραμένουν το βασικό «εργαλείο» για τις καθημερινές πληρωμές.

Ξεχωρίζει, ωστόσο, η «εκρηκτική» άνοδος στις προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 70% μέσα σε έναν χρόνο και έφτασαν τα 2,8 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή συνδέεται με τον νέο τρόπο καταβολής επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων, καθώς από τον Μάρτιο του 2025, πληρωμές από ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ γίνονται πλέον μέσω προπληρωμένων καρτών.

Την ίδια στιγμή, οι πιστωτικές κάρτες αυξήθηκαν πιο ήπια, στα 3,3 εκατομμύρια (+4%), με τις λεγόμενες «εικονικές» κάρτες να κερδίζουν έδαφος και να φτάνουν τις 178 χιλιάδες (+17%).

Περισσότερες συναλλαγές, αλλά μικρότερη χρήση ανά κάρτα

Οι συναλλαγές με κάρτες συνέχισαν να αυξάνονται το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή διεύρυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ο συνολικός αριθμός τους έφτασε τα 2,7 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 10% σε σχέση με το 2024, ενώ η συνολική αξία διαμορφώθηκε στα 119,5 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 6%.

Οι περισσότερες συναλλαγές με κάρτες διενεργούνται με χρεωστικές κάρτες (93% του συνόλου), με τον αριθμό συναλλαγών να διαμορφώνεται σε 2,5 δισ. το 2025, αυξημένος κατά 10%. Ο αριθμός των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες ανήλθε σε 195,5 εκατ., αυξημένος κατά 5%.

Παρά τη συνολική αύξηση, τα στοιχεία δείχνουν μια ελαφρά υποχώρηση στη χρήση ανά κάρτα. Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα μειώθηκε στις 120 από 122 το 2024, ενώ και η μέση ετήσια δαπάνη ανά κάρτα διαμορφώθηκε στα 5.204 ευρώ, χαμηλότερα κατά 5% σε σχέση με τα 5.468 ευρώ του προηγούμενου έτους.

Η τάση αυτή συνδέεται κυρίως με τις χρεωστικές κάρτες, όπου η μέση αξία συναλλαγών υποχώρησε κατά 6%, στα 5.646 ευρώ από 6.002 ευρώ το 2024. Αντίθετα, στις πιστωτικές κάρτες καταγράφηκε οριακή αύξηση της μέσης δαπάνης (+1%), η οποία διαμορφώθηκε στα 2.649 ευρώ. Η μέση αξία ανά συναλλαγή μειώθηκε περαιτέρω το 2025 σε 43 ευρώ από 44 ευρώ το 2024. Η πτώση προκύπτει από τη μείωση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή με χρεωστικές κάρτες κατά 4% σε 43 ευρώ από 45 ευρώ το προηγούμενο έτος.