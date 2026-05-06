Γιατί-οι-κανονικές-τιμές-του-πετρελαίου-δεν-θα-επιστρέψουν-πριν-το…-2029

Υποχωρούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου Τραμπ να «παγώσει» την νέα στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ, δύο μόλις ημέρες μετά την εξαγγελία του «Σχεδίου Ελευθερία».

Στο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, το Brent κατέγραφε το πρωί πτώση κατά 1,56%, διαπραγματευόμενο στα 108.31 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό λίγο πάνω από τα 100 δολάρια.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, επιμένει στον έλεγχο της κυκλοφορίας στο Στενό, συνεχίζοντας να απαιτεί και «διόδια» διέλευσης των πλοίων.

Οι περισσότεροι ενεργειακοί αναλυτές θεωρούν πάντως ότι η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα αργήσει να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Στις αρχές Απριλίου οι επενδυτές ανέμεναν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα επέστρεφαν στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση μέχρι το τέλος του 2027, τώρα, ένα μήνα αργότερα, κάποιοι υποστηρίζουν πώς δεν αναμένεται να ανακάμψουν πριν από τον Δεκέμβριο του 2029.

«Η αβεβαιότητα είναι η λέξη που χρησιμοποιείται συχνότερα από τους αναλυτές όταν εξετάζουν τη ζημιά που θα προκαλέσει στην παγκόσμια οικονομία η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Η καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent που χρησιμεύει ως οδηγός για τις προσδοκίες των επενδυτών , δείχνει μια προοδευτικά χαμηλότερη τιμή με την πάροδο του χρόνου. «Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Brent για παράδοση τον επόμενο μήνα διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή γύρω στα 113 δολάρια και το συμβόλαιο του Αυγούστου είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Η καμπύλη συνεχίζει να μειώνεται τους επόμενους μήνες και το συμβόλαιο του Δεκεμβρίου είναι στα 89 δολάρια, το συμβόλαιο του Μαρτίου 2027 στα 84 δολάρια και το συμβόλαιο του Δεκεμβρίου 2027 στα 78 δολάρια το βαρέλι».

“Ενώ την 1η Απριλίου, οι αγορές αγόραζαν Brent για παράδοση Δεκεμβρίου 2027 στις ίδιες τιμές πριν την έναρξη του πολέμου, αυτή η τιμή δεν βρίσκεται πλέον στην καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2029», εξηγούν παράγοντες της αγοράς .

Σε τι εστιάζει η αγορά

Αν και η κατάσταση στον Κόλπο μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα νέα που φτάνουν από την Ουάσιγκτον, είναι πλέον σαφές ότι οι αγορές έχουν επιδεινώσει τις μελλοντικές τους προοπτικές σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις των τιμών της ενέργειας.

«Πρώτον, λένε οι ειδικοί, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ο κόσμος έχει αναγκαστεί να απελευθερώσει τα στρατηγικά του αποθέματα πετρελαίου για να αντισταθμίσει μέρος του πετρελαίου που έχει εξαφανιστεί από την αγορά». Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, αυτά τα αποθέματα μειώνονται, σε σημείο που αν εξαντληθούν εντελώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα αύξηση των τιμών.

Τα προηγούμενα σοκ

«Προηγούμενα σοκ – η Ιρανική Επανάσταση του 1979, η εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και πιθανώς ακόμη και ο Πόλεμος του Κόλπου το 1990 – δείχνουν ότι ο πλήρης αντίκτυπος στην τιμή του πετρελαίου συνήθως αυξάνεται για μήνες», εξηγεί η Τίφανι Γουίλντιγκ, επικεφαλής οικονομολόγος στην PIMCO.

«Εχουμε πλέον φτάσει σε ένα σημείο όπου, ακόμη και αν η σύγκρουση επιλυθεί σε λίγες μέρες, η προσφορά αργού δεν θα φτάσει στις αγορές τόσο γρήγορα. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές δεν αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση πριν από τον Δεκέμβριο του 2029», λέει η οικονομολόγος της PIMCO. Επιπλέον, προσθέτει, «η ζημιά στις υποδομές δημιουργεί αβεβαιότητα. Τα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης είναι αβέβαια και οι αγορές τείνουν να ορίζουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου μέχρι να επαληθευτεί η λειτουργικότητα. Μια απλή ανακοίνωση τερματισμού του πολέμου, δεν αρκεί για την αγορά».