ΔΑΑ: Από τα 12 εκατ. στα 34 εκατ. επιβάτες – Πώς το «Ελ. Βενιζέλος» έμαθε να πετά σε κρίσεις

Αύξηση επιβατικής κίνησης, ενίσχυση διεθνών αγορών και στρατηγική εξωστρέφειας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων – Η πορεία των πρώτων 25 χρόνων και το στοίχημα για την συνέχεια.

Με το διττό στοίχημα να συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά, αλλά και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αβεβαιότητα που απορρέει από το διεθνές περιβάλλον, εισέρχεται στη δεύτερη 25ετία της ζωής του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ). Άλλωστε, τα προηγούμενα 25 χρόνια, κατά τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει επτά μεγάλες κρίσεις, απέδειξαν ότι η προσαρμοστικότητα και η στρατηγική ανθεκτικότητα μπορούν όχι μόνο να απορροφήσουν τους κραδασμούς, αλλά και να λειτουργήσουν ως μοχλός εξέλιξης.

Ο ΔΑΑ σε αριθμούς

Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνουν τα στοιχεία λειτουργίας του αεροδρομίου, τα οποία παρουσιάστηκαν χθες από τη διοίκησή του στο πλαίσιο της εκδήλωσης «25th Airline Marketing Workshop» με τίτλο «25 years routing for you», όπου έγινε απολογισμός της πορείας του, αλλά και των προκλήσεων της επόμενης ημέρας.

Από την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του το 2001 έως σήμερα, το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει διακινήσει περίπου 440 εκατ. επιβάτες. Παρά τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης που ακολούθησε, αλλά και της πανδημίας που καθήλωσε τις αερομεταφορές διεθνώς, σήμερα συνδέει την Αθήνα με 174 προορισμούς σε 55 χώρες – από 121 προορισμούς σε 50 χώρες το 2007 – μέσω συνεργασιών με περίπου 70 αεροπορικές εταιρείες.

«Από την έναρξη λειτουργίας του, το 2001, το αεροδρόμιο βρέθηκε αντιμέτωπο με επτά μεγάλες κρίσεις που διαμόρφωσαν το επιχειρησιακό του αποτύπωμα», ανέφερε η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ. Όπως σημείωσε, οι κρίσεις αυτές δεν λειτούργησαν μόνο ως εμπόδια, αλλά και ως καταλύτες μετασχηματισμού, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα μιας κρίσιμης υποδομής, σε ένα περιβάλλον όπου η αστάθεια αποτελεί πλέον δομικό χαρακτηριστικό – ιδίως υπό το βάρος των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Είμαστε τα τελευταία χρόνια επικεντρωμένοι στην ανθεκτικότητα και, μέσα από συνεργασίες και στοχευμένες στρατηγικές, επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής μας, ενώ οι προκλήσεις που δημιουργούνται από τον γεωπολιτικό παράγοντα – με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις τιμές των καυσίμων – είναι δεδομένες. Ωστόσο, παραμένουμε αισιόδοξοι ότι οι συνθήκες θα εξομαλυνθούν», ανέφερε από πλευράς του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ, κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, προσθέτοντας ότι το 2025 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του αεροδρομίου.

Από τα 12 εκατ. στα 34 εκατ. επιβάτες

Ενδεικτικό της πορείας είναι ότι τον πρώτο χρόνο πλήρους λειτουργίας του το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε περίπου 12 εκατ. επιβάτες, ενώ το 2025 – 25 χρόνια μετά – η κίνηση ανήλθε στα 34 εκατ.

Την ίδια περίοδο, ενισχύθηκε σημαντικά και το αποτύπωμα των διεθνών επισκεπτών. Το 2007, οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 3,48 εκατ. σε σύνολο 17 εκατ. επιβατών. Το 2019 διαμορφώθηκαν σε 6,41 εκατ., ενώ το 2025 εκτιμάται ότι έφτασαν τα 8,72 εκατ. επιβάτες.

Συνολικά, στη διάρκεια της 25ετίας, οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν τα 92 εκατ., ενώ έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 350 αναπτυξιακές κινήσεις, που περιλαμβάνουν 217 νέους προορισμούς και 139 νέες αεροπορικές εταιρείες.

Διεύρυνση αγορών και στρατηγική εξωστρέφειας

Παρότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κορμό του δικτύου του Ελ. Βενιζέλος, η στρατηγική διαφοροποίησης είναι εμφανής και έχει ήδη αποφέρει καρπούς. Μεταξύ 2019 και 2025 επιτεύχθηκε σημαντική ενίσχυση των συνδέσεων με τη Βόρεια Αμερική – σχεδόν διπλασιασμός προορισμών – αλλά και με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με το αεροδρόμιο να εμπλουτίζει το τουριστικό μείγμα της χώρας με αγορές υψηλότερης δυναμικής.

Παράλληλα η «εποχή των μεγάλων αποστάσεων», που ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το 2017 κατάφερε να ενισχύσει τον διεθνή χαρακτήρα του αεροδρομίου, με το ποσοστό των διεθνών επιβατών να αυξάνεται από 64% το 2007 σε περίπου 72% το 2025.

Κεντρικό ρόλο στην προαναφερθείσα πορεία διαδραμάτισε η συνεχώς επικαιροποιούμενη στρατηγική που έθετε διακριτούς στόχους κάθε φορά. Η διαρκώς προσαρμοζόμενη στρατηγική κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες, η επένδυση στη βιωσιμότητα, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, η ανάπτυξη προγραμμάτων πιστότητας, η αξιοποίηση δεδομένων (data-driven στρατηγική) και άλλες περίπου 350 αναπτυξιακές πρωτοβουλίες συνέβαλαν στη διεύρυνση του δικτύου και ανέδειξαν το “Ελ. Βενιζέλος” στην κορυφή των αεροδρομίων του μεγέθους μέχρι 40 εκατ. επιβάτες, όπως επεσήμανε η διοίκηση.

Σε επίπεδο αγορών. στην πρώτη θέση βρέθηκε το 2025 η Ιταλία με 2,34 εκατ. ταξιδιώτες ξεπερνώντας την άλλοτε πρώτη Γερμανία με 2,19 εκατ. αλλά και τον σταθερό τροφοδότη της χώρας, Βρετανία. Στις αγορές που έχουν ανέβει σημαντικά περιλαμβάνεται η Γαλλία που βρέθηκε το 2025 στην τέταρτη θέση με 1,55 εκατ. ταξιδιώτες και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η Κύπρος με 1,52 εκατ. καθώς και οι ΗΠΑ και η Τουρκία, με πάνω από 1,45 και 1,31 επιβάτες αντίστοιχα. New entry στην χρυσή δεκάδα των αγορών αποτελεί και το Ισραήλ με κάτι λιγότερο από 1,2 εκατ. ταξιδιώτες την περασμένη χρονιά. Ενώ ακολουθούν η Ισπανία και η Ελβετία.

Οι προοπτικές του 2026

Όσο για την συνέχεια όπως επεσήμανε ο κ. Καλλιμασιάς φέρνει ένα μοναδικό μείγμα «προκλήσεων και προσδοκιών». «Έχουμε δει ισχυρά “come backs”, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, με την ταχεία επαναφορά της συνδεσιμότητας και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ανθεκτικότητα. Οι διακρίσεις που λαμβάνουμε ενισχύουν την εμπιστοσύνη και αποδεικνύουν τη δύναμη της συνεργασίας μας με τους εταίρους».

Για το τρέχον έτος η δυναμική συνεχίζεται, με την επιβατική κίνηση στο πρώτο τρίμηνο να φτάνει τα 6,28 εκατ., αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η ανάπτυξη είναι ισορροπημένη μεταξύ διεθνών και εσωτερικών πτήσεων, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της βάσης ζήτησης.

Παράλληλα, το δίκτυο έχει επεκταθεί σημαντικά: από 121 προορισμούς το 2007 σε 174 το 2025, με ενίσχυση κυρίως σε αγορές υψηλής δυναμικής όπως η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Η πρόσφατη απευθείας σύνδεση με την Ινδία αποτελεί ενδεικτικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.