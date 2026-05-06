Δεν-θα-παραστεί-στο-συνέδριο-της-ΝΔ-ο-Κώστας-Καραμανλής

Το κατώφλι της Παναγή Κυριακού πέρασε χθες το πρωί η Ντόρα Μπακογιάννη, όπου είχε τετ α τετ πάνω από μία ώρα με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Αφορμή για την επίσκεψη ήταν να παραδώσει η κ. Μπακογιάννη στον πρώην πρωθυπουργό το αυτοβιογραφικό βιβλίο που γράφει και κυρίως να του δώσει το απόσπασμα που αφορά τη θητεία της στο υπουργείο Εξωτερικών, καθώς τα εξωτερικά θέματα αποτελούν βασικό πυλώνα της διακυβέρνησης Καραμανλή, στον οποίο ο τότε πρωθυπουργός είχε δώσει μεγάλη βαρύτητα.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η πρώην υπουργός μετέφερε στον κ. Καραμανλή την άποψή της, ότι πρέπει να δώσει το «παρών» στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, με τον πρώην πρωθυπουργό να αφήνει ελάχιστα περιθώρια ότι θα το κάνει, κλείνοντας ουσιαστικά αυτή τη συζήτηση.

Ανοικτή συζήτηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, η συνάντηση έγινε σε πολύ φιλικό και ειλικρινές κλίμα, η «μετάφραση» του οποίου είναι πως τέθηκαν αρκετά θέματα και έγινε μια ανοικτή συζήτηση. Η ενόχληση του Κώστα Καραμανλή για την υπόθεση των υποκλοπών είναι γνωστή και φέρεται να την επανέλαβε και χθες στην κ. Μπακογιάννη. Οι δυο τους συζήτησαν σχεδόν όλη την γκάμα της τρέχουσας επικαιρότητας, με τον πρώην πρωθυπουργό να μην κρύβει – άλλωστε το έχει κάνει και δημοσίως – τις αποστάσεις που έχει από πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα ο κ. Καραμανλής φέρεται να αναγνωρίζει και τα θετικά που έχει κάνει η κυβέρνηση και δεν κινείται στη λογική ότι «είναι όλα λάθος». Σε κάθε περίπτωση ο πρώην πρωθυπουργός είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που «δεν θα κάνει ποτέ ζημιά στη Νέα Δημοκρατία», όπως επισημαίνεται, καθώς παρά το γεγονός πως τηρεί αποστάσεις από τη σημερινή ηγεσία, δεν θα έμπαινε σε μια διαδικασία να πλήξει την κυβέρνηση και μαζί το brand του κόμματος που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Συνεπώς, ο διαμεσολαβητικός ρόλος της κ. Μπακογιάννη όσον αφορά την παρουσία του κ. Καραμανλή στο συνέδριο δεν είχε θετική κατάληξη. Αυτό όμως δεν αλλάζει, όπως σημειώνεται από αρμόδιες πηγές, τη σχέση των δύο, καθώς η πρώην υπουργός Εξωτερικών θεωρεί, «ακόμη και αν αυτό ενοχλεί κάποιους», πως πρέπει να συνομιλεί με όλους και ειδικά με έναν πρώην πρωθυπουργό με τη βαρύτητα του κ. Καραμανλή.

