Εκρηκτικό άλμα 3,17% στο ΧΑ — Τράπεζες και «αύρα» αποκλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν εκτοξεύουν τον Γενικό Δείκτη στις 2.299 μονάδες

Με ένα εμφατικό άλμα 3,17% και τζίρο που εκτοξεύθηκε στα 387,7 εκατ. ευρώ έκλεισε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μία από τις πιο δυναμικές ημέρες του τρέχοντος έτους. Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.299,87 μονάδες, ενισχυμένος κατά 70,68 μονάδες, με τον FTSE Large Cap να σημειώνει ακόμα μεγαλύτερη άνοδο 3,76% στις 5.861,82 μονάδες (+212,26 μονάδες) και τον Δείκτη Τραπεζών (ΔΤΡ) να εκτινάσσεται κατά 5,46% στις 2.637,92 μονάδες (+136,68 μονάδες).

Η Λεωφόρος Αθηνών κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, με ενδοσυνεδριακό υψηλό κοντά στις 2.310 μονάδες και χαμηλό περί τις 2.275 μονάδες — ήτοι σε ένα στενό εύρος που από μόνο του υπογραμμίζει τον επιθετικό αγοραστικό χαρακτήρα της ημέρας. Η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, έναντι των 199-224 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, προδιαγράφει σαφή επανατοποθέτηση κεφαλαίων προς το ελληνικό ταμπλό, εν μέσω παγκόσμιου risk-on κλίματος που πυροδότησαν οι ενδείξεις διπλωματικής αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Συμπληρωματικά, ο FTSE των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FTSE_FS) εκτοξεύθηκε κατά 5,43% στις 12.332,35 μονάδες, ο FTSEA σημείωσε άνοδο 3,73% στις 1.384,06 μονάδες, ο δείκτης βιωσιμότητας ATHEX_ESG ενισχύθηκε κατά 3,35% στις 2.731,23 μονάδες και ο Σύνθετος Δείκτης Όλων των Μετοχών (ΣΑΓΔ) έκλεισε στις 4.554,91 μονάδες με κέρδη 3,17%.

Διεθνές φόντο — Η «τομή» Τραμπ για το Ιράν αλλάζει το σκηνικό

Το διεθνές υπόβαθρο μεταβλήθηκε ριζικά μέσα σε λίγες ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης συνοδείας εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για «μεγάλη πρόοδο» προς μια συνολική και τελική συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε μνημόνιο συνεννόησης μίας σελίδας που θα κηρύσσει το τέλος της σύγκρουσης και θα ανοίγει ένα 30ήμερο διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος, το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παρότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, η αγορά αποτίμησε άμεσα ότι ο κίνδυνος ενεργειακού σοκ μειώνεται δραστικά.

Η αντίδραση στις τιμές πετρελαίου ήταν εκρηκτική: το Brent υποχώρησε προς τα 100 δολάρια το βαρέλι (πτώση άνω του 8%), ενώ το αμερικανικό WTI έπεσε προς τα 92 δολάρια (-9,6%), παραμένοντας πάντως υψηλότερα από τα επίπεδα προ της σύγκρουσης. Η ραγδαία αυτή αποκλιμάκωση τροφοδότησε άμεσα τον τραπεζικό κλάδο και τις ευαίσθητες σε επιτόκια αξίες, ενώ άσκησε σαφείς πιέσεις στις πετρελαϊκές μετοχές διεθνώς και στην Αθήνα.

Ευρώπη και Wall Street σε ράλι — Η Fed κρατά «higher for longer»

Στην Ευρώπη επικράτησε γενικευμένη ευφορία. Ο γερμανικός DAX κινήθηκε με άνοδο πέριξ του 2,3% κοντά στις 25.040 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 2,4% στις 8.276 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 2,4% στις 10.439 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος EURO STOXX 50 διαπραγματεύονταν με κέρδη που ξεπερνούσαν το 3% στη διάρκεια της συνεδρίασης. Η αιχμή του δόρατος ωστόσο ήταν ο πανευρωπαϊκός τραπεζικός δείκτης Stoxx Banks, που εκτινάχθηκε κατά 4,3%, λειτουργώντας ως πραγματική αντλία ώθησης για τις ελληνικές τράπεζες.

Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, η Wall Street κινήθηκε ανοδικά στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, μετά από μια συνεδρίαση ρεκόρ την Τρίτη όπου ο S&P 500 έκλεισε στις 7.259,22 μονάδες (+0,81%) και ο Nasdaq Composite στις 25.326,13 μονάδες (+1,04%) τροφοδοτούμενοι από νέα ώθηση στο τεχνολογικό «AI trade» και ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα α’ τριμήνου. Ο Dow Jones Industrial Average ολοκλήρωσε στις 49.298,34 μονάδες με άνοδο 0,73%.

Παρά την εκρηκτική κίνηση των μετοχών, οι αποδόσεις των αμερικανικών δεκαετών ομολόγων παρέμειναν σταθερά υψηλές γύρω στο 4,44%, αντικατοπτρίζοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί το «higher for longer» μήνυμα της Federal Reserve. Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, δεν προεξοφλείται καμία μείωση επιτοκίων εντός 2026, με μια ήπια προτίμηση για ένα μόλις τέταρτο της μονάδας έως το τέλος του έτους — ενώ διαφορετικές φωνές εντός της Fed (Logan, Hammack) έχουν τοποθετηθεί κατά της διατήρησης σαφούς ανοδικής προδιάθεσης για περικοπές, μετά το ενεργειακό σοκ της σύγκρουσης.

Τράπεζες σε ρόλο πρωταγωνιστή — «Φωτιά» σε Alpha και Eurobank

Το αδιαμφισβήτητο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης ήταν ο τραπεζικός κλάδος. Με τον FTSE Financials να ενισχύεται κατά 5,43% στις 12.332,35 μονάδες, οι συστημικές τράπεζες οδήγησαν τον χορό. Πρωταθλήτρια στην άνοδο αναδείχθηκε η Alpha Bank με εκρηκτικό άλμα 7,86% στα 3,775 ευρώ, διακινώντας 15,61 εκατ. τίτλους, ενώ ακολούθησε στενά η Eurobank με κέρδη 7,29% στα 3,916 ευρώ και 11,98 εκατ. ευρώ συναλλαγές. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 5,31% στα 8,60 ευρώ (4,39 εκατ. τίτλοι σε κίνηση), ενώ η Εθνική Τράπεζα κινήθηκε στο +3,03% στα 14,30 ευρώ με 2,77 εκατ. μετοχές. Στην κυπριακή πτέρυγα, η Bank of Cyprus σημείωσε άνοδο 3,94% στα 9,77 ευρώ.

Πρόκειται για κίνηση που υπερβαίνει σαφώς το τυπικό ευρωπαϊκό beta και αντικατοπτρίζει την επιστροφή ξένων κεφαλαίων στις ελληνικές τραπεζικές αξίες, με το βλέμμα ήδη στραμμένο στην επερχόμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων α’ τριμήνου — η Εθνική Τράπεζα γνωστοποίησε σήμερα την ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών της α’ τριμήνου 2026, ενεργοποιώντας τον κύκλο των τραπεζικών δημοσιεύσεων.

Πρωταγωνιστές και ουραγοί στο ταμπλό

Πέρα από τις τράπεζες, εντυπωσιακή κίνηση κατέγραψε η Βιοχάλκο με άλμα 10,90% στα 17,30 ευρώ, αναδεικνύοντας την επανερχόμενη επενδυτική προτίμηση για τον όμιλο της οικογένειας Στασινόπουλου, ενώ ο Τιτάνας ενισχύθηκε κατά 7,65% στα 49,56 ευρώ.

Στις βαριές βιομηχανικές αξίες, η ΔΕΗ ξεχώρισε με άνοδο 3,19% στα 18,78 ευρώ συνοδευόμενη από υψηλό όγκο 1,81 εκατ. μετοχών — μήνυμα ιδιαίτερα θετικό ενόψει της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, η οποία συνδέεται άμεσα με τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας προς data centers και υποδομές υπερυπολογιστικής. Η Metlen προστέθηκε στους κερδισμένους με +2,25% στα 37,30 ευρώ, ενώ η Allwyn σημείωσε άνοδο 2,12% στα 13,26 ευρώ. Ηπιότερα ανοδικά κινήθηκαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,31% στα 42,50 ευρώ), ΔΑΑ (+2,45% στα 10,04 ευρώ), Cenergy (+1,63% στα 25 ευρώ), Coca-Cola HBC (+2,99% στα 51,70 ευρώ) και ΟΤΕ (+0,87% στα 18,56 ευρώ).

Στον αντίποδα, η αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου χτύπησε ευθέως τα διυλιστήρια: η Motor Oil υποχώρησε κατά 4,86% στα 36,80 ευρώ και η Helleniq Energy έκλεισε με απώλειες 3,23% στα 9,90 ευρώ. Ηπιότερες πιέσεις δέχθηκε η Jumbo (-0,87% στα 22,70 ευρώ).

Τεχνική εικόνα — Στόχος η οριστική κατάκτηση των 2.300 μονάδων

Η σημερινή κίνηση συνιστά τεχνική υπέρβαση πρώτης τάξεως για το ελληνικό ταμπλό. Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε εμφατικά την αντιστασιακή ζώνη των 2.250-2.270 μονάδων, που είχε λειτουργήσει ως οροφή στις προηγούμενες συνεδριάσεις, και έφθασε λίγες μονάδες κάτω από το ψυχολογικά κρίσιμο επίπεδο των 2.300 μονάδων, με ενδοσυνεδριακή προσέγγιση των 2.310 μονάδων. Καθοριστικό ποιοτικό στοιχείο του breakout είναι η σαφής αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας στα 387,7 εκατ. ευρώ, έναντι μέσου όρου κάτω των 220 εκατ. ευρώ στις τελευταίες συνεδριάσεις — γεγονός που μειώνει την πιθανότητα ψευδούς διάσπασης (false breakout) και ενισχύει την αξιοπιστία της κίνησης.

Από πλευράς ταλαντωτών, ο RSI σε ημερήσιο χρονικό πλαίσιο μετακινείται προς τη ζώνη του 65-70, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται ακόμη υπεραγορασμένη κατάσταση (όριο 70). Ο MACD εμφανίζει σαφή θετική απόκλιση και επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά την κάμψη των τελευταίων εβδομάδων, που είχε προκληθεί από τη γεωπολιτική ένταση και την κορύφωση των τιμών πετρελαίου. Η σχέση τιμής με τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών (ΚΜΟ 200) παραμένει σαφώς θετική, με τον δείκτη να διατηρείται σε ασφαλή απόσταση πάνω από αυτόν, ενισχύοντας την εικόνα μιας υγιούς, μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Στα κρίσιμα τεχνικά σημεία αναφοράς, η νέα ζώνη στήριξης διαμορφώνεται στις 2.270-2.280 μονάδες — η πρώην αντίσταση που μετατρέπεται πλέον σε στήριξη — με δευτερεύουσα στις 2.250 μονάδες και ζωτικής σημασίας στις 2.220-2.230 μονάδες, όπου βρίσκεται και το προηγούμενο κλείσιμο. Από την πλευρά των αντιστάσεων, η άμεση πρόκληση είναι το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων· ένα ημερήσιο κλείσιμο πάνω από αυτό θα ανοίξει τον δρόμο προς τη ζώνη των 2.330-2.350 μονάδων.

Σε επίπεδο τραπεζικού δείκτη, η σημερινή υπέρβαση των 2.620 μονάδων ανοίγει θεωρητικά τον δρόμο προς τις 2.700 μονάδες, ωστόσο η ταχύτητα της ανόδου (+5,46% σε μία συνεδρίαση) αυξάνει σαφώς τον κίνδυνο τεχνικής διόρθωσης τις επόμενες ημέρες. Το βασικό ζητούμενο για τη συνέχεια είναι αν η σημερινή ανοδική έκρηξη θα μπορέσει να συντηρηθεί με διατηρήσιμους όγκους ή αν θα ακολουθήσει επιθετική κατοχύρωση κερδών — ιδίως στον τραπεζικό κλάδο, όπου η ενδοσυνεδριακή απόδοση δημιουργεί φυσιολογικά κίνητρα για βραχυπρόθεσμες ρευστοποιήσεις από short-term traders.

Γνώμες ειδικών — Επιφυλακτική αισιοδοξία αλλά και προσοχή σε «παγίδες»

Οι αναλυτές υποδέχονται τη σημερινή υπεραπόδοση με προσεκτική αισιοδοξία. Από την Κύκλος Χρηματιστηριακή σημειώνεται ότι η πρόσφατη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή στηρίζει βραχυπρόθεσμα το επενδυτικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τον κίνδυνο απότομων μεταβολών. Οι επόμενες συνεδριάσεις θεωρούνται καθοριστικές για το αν η αντίδραση θα μετατραπεί σε διατηρήσιμη κίνηση ή σε επιλεκτική και βραχύβια εναλλαγή κλάδων.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση overweight για τις ελληνικές μετοχές, βλέποντας ρυθμό ανάπτυξης 2,1% για το 2026 και 2,2% για το 2027 — υψηλότερο σαφώς από εκείνον της Ευρωζώνης — ενώ η Bank of America έχει συμπεριλάβει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις πιο ελκυστικές αγορές της ευρύτερης περιοχής EEMEA. Από εγχώριες χρηματιστηριακές, Axia και Alpha Finance εκτιμούν ότι η ελληνική bull market οδεύει προς το έκτο της έτος, με προσδοκώμενη απόδοση 10%-20% για το σύνολο του 2026.

Ειδικά για τον τραπεζικό κλάδο, που αποτέλεσε σήμερα τη βάση του ράλι, η Scope Ratings επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται πλέον στις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης, μπαίνοντας στο 2026 με τους ισχυρότερους ισολογισμούς από την προ-κρίσης εποχή. Η Moody’s συντάσσεται με αυτή την εκτίμηση, αναμένοντας ότι η κερδοφορία θα παραμείνει ισχυρή και την επόμενη διετία, με τα NPEs να συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σε δομικό επίπεδο, το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας παραμένει στραμμένο στο χρονοδιάγραμμα της προγραμματισμένης αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές από τον MSCI τον Μάιο του 2027 — ένα ορόσημο που αναμένεται να κινητοποιήσει νέα μακροπρόθεσμα κεφάλαια από επενδυτές που σήμερα παραμένουν εκτός της ελληνικής αγοράς λόγω καταστατικών περιορισμών.