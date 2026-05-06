Εκτοξευτές-πυραύλων,-στρατιωτικές-και-ενεργειακές-εγκαταστάσεις:-ΗΠΑ-και-Ισραήλ-καθορίζουν-τους-ιρανικούς-στόχους-αν-«πατήσουν-το-κουμπί»

Στρατιωτική απάντηση κατά εκτοξευτών πυραύλων και ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το απόγευμα της Δευτέρας.

Στο μεταξύ, την ώρα που η CENTCOM έκανε λόγο για βύθιση ιρανικών επιθετικών σκαφών που επιχειρούσαν στα Στενά του Ορμούζ, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας, ενώ και το σύστημα Iron Dome φέρεται να συμμετείχε σε αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων στα Εμιράτα.

Η κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο τις τελευταίες ημέρες απειλεί να οδηγήσει σε πλήρη επανέναρξη του πολέμου, αν και τόσο το Ιράν όσο και η Ουάσινγκτον έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμούν ένα τέτοιο σενάριο.

Η αντίδραση του Ιράν στην αμερικανική επιχείρηση για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ αιφνιδίασε τη Δύση. Οι Ιρανοί δεν περιορίστηκαν σε πυρά κατά πλοίων που διέρχονταν από το Στενό, αλλά επιτέθηκαν απευθείας και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη χώρα που έχει δεχθεί τα ισχυρότερα πλήγματα από την Τεχεράνη λόγω των σχέσεών της με το Ισραήλ.

Η στόχευση του νότιου λιμανιού της Φουτζέιρα φανερώνει τη στρατηγική πρόθεση της Τεχεράνης να διαταράξει τη λειτουργία ενός κόμβου που παρακάμπτει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πλέον σε εντατικές διαβουλεύσεις για τη μορφή της απάντησης και για την υποστήριξη του συμμάχου τους. Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα Israel Hayom, τα επικρατέστερα σενάρια περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα σε εκτοξευτές και στρατιωτικούς στόχους που απειλούν τα Στενά ή παράλληλη επίθεση σε ιρανική ενεργειακή εγκατάσταση ως απάντηση στο πλήγμα στη Φουτζέιρα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα «σβηστεί από τον χάρτη» εάν τολμήσει να επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Project Freedom» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας. Τόνισε επίσης ότι η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται.

Διάβρωση των ιρανικών δυνατοτήτων

Παρά τις απειλές, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να συνεχίσουν την επιχείρηση επαναλειτουργίας του θαλάσσιου διαδρόμου. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι στον Κόλπο βρίσκονται πλοία από 87 χώρες, τα οποία χαρακτήρισε «ουδέτερους και αθώους παρατηρητές». Όπως ανέφερε, υπήρξε επικοινωνία με δεκάδες ναυτιλιακές εταιρείες τις τελευταίες ώρες, με στόχο την ενθάρρυνση της ναυσιπλοΐας, υπό στενή προστασία των αμερικανικών δυνάμεων.

Ο Κούπερ έδωσε εντολή για αποτροπή απειλών τόσο με αμυντικά όσο και με επιθετικά μέσα, πλήττοντας ιρανικά σκάφη και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, σε μια κίνηση που αλλάζει σημαντικά τους κανόνες εμπλοκής. Σύμφωνα με τον ίδιο, πύραυλοι κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν κυρίως εμπορικά πλοία, αλλά αναχαιτίστηκαν, ενώ μικρά σκάφη που κινήθηκαν προς εμπορικά πλοία βυθίστηκαν από ελικόπτερα Apache και Seahawk.

Ο ναύαρχος υπογράμμισε ότι παρατηρείται σαφής μείωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ιράν. «Συνήθως βλέπουμε 20 έως 40 μικρά σκάφη σε κύμα επίθεσης. Σήμερα είδαμε μόλις έξι και τα εξουδετερώσαμε γρήγορα», δήλωσε.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε ότι, παρά την αποφασιστικότητα για διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού, δεν υπάρχει πρόθεση για πλήρη επανέναρξη του πολέμου.

Το Ισραήλ, προς το παρόν, παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά έχει θέσει την Πολεμική του Αεροπορία στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας. Η εκτίμηση των ισραηλινών αρχών είναι ότι η σύγκρουση θα παραμείνει περιορισμένη στον Κόλπο και δεν θα επεκταθεί στο ισραηλινό έδαφος.

‼️🇮🇱🇦🇪 Israeli defense system intercepts missile in UAE An Israeli air defense system deployed to the United Arab Emirates helped shoot down an incoming missile from Iran, according to CNN. pic.twitter.com/lJ2Scdhu0Z — War Radar (@War_Radar2) May 5, 2026

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι επαφές με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε δύο επίπεδα: ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της αεράμυνας. Σύμφωνα με ξένες πηγές, σύστημα Iron Dome που έχει αναπτυχθεί στα Εμιράτα συμμετείχε σε πρόσφατες αναχαιτίσεις ιρανικών επιθέσεων.

Παρά την ένταση, το Ισραήλ δεν αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλία κατά του Ιράν χωρίς σαφές αίτημα από τις ΗΠΑ.