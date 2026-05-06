Ενίσχυση των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ με 88 συμβασιούχους – Οι 2 προσκλήσεις

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν αναλάβει υπηρεσία 36 άτομα, μέσω των αρχικών προσλήψεων και των διαδικασιών αναπλήρωσης.

Στην περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών του με έκτακτο προσωπικό προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιζωοτιών και ειδικότερα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις για συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) διάρκειας έως οκτώ μηνών, συνολικά για 88 θέσεις, με στόχο την κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών.

Η πρώτη πρόσκληση αφορά 49 θέσεις για την ενίσχυση των κεντρικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των εργαστηριακών δομών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν αναλάβει υπηρεσία 36 άτομα, μέσω των αρχικών προσλήψεων και των διαδικασιών αναπλήρωσης.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά 39 θέσεις διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού.

Σύμφωνα αμέ την ίδια ανακοίνωση, για τις θέσεις αυτές υποβλήθηκαν 482 αιτήσεις, έχουν καταρτιστεί οι πίνακες κατάταξης και από σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, ξεκίνησε η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.

Τέλος, όπως σημειώνεται, το υπουργείο συνεχίζει τις διαδικασίες αναπλήρωσης, όπου απαιτείται, προκειμένου να καλυφθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός θέσεων, ενώ το επόμενο διάστημα θα απευθυνθούν προσκλήσεις στους επόμενους διαθέσιμους υποψηφίους των πινάκων. Για θέσεις χωρίς διαθέσιμους υποψηφίους, θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.