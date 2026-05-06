Επίδομα-παιδιού:-Κλείνει-την-Παρασκευή-η-πλατφόρμα-Α21

Την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 18:00 κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, ενημέρωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά την ώρα αυτή, δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 2ης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/5/2026 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

