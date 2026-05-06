Ευρωπαϊκή-Εισαγγελία-και-olaf-παίρνουν-το-όπλο-τους-κατά-της-φοροδιαφυγής

Άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να ξεκινήσουν και να υποστηρίζουν έρευνες σχετικά με ύποπτες περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ αναμένεται να αποκτήσουν τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελίας (ΕPPO) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Αυτό προβλέπει σχετική συμφωνία των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (Εcofin). Το νέο πλαίσιο θα δώσει στην EPPO και την OLAF πιο άμεση πρόσβαση σε βασικά δεδομένα ΦΠΑ σχετικά με διασυνοριακές επιχειρηματικές συναλλαγές στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που τηρούνται από το Eurofisc (πρόκειται για αποκεντρωμένο δίκτυο εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τη Νορβηγία για την ταχεία ανταλλαγή στοχευμένων πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό κυκλωμάτων απάτης, συνεργάζεται με Europol/OLAF) κατά της απάτης στον ΦΠΑ.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του συντονισμού Eurofisc, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και OLAF, η κάλυψη των κενών δικαιοδοσίας και, τελικά, να μειωθεί ο οικονομικός αντίκτυπος αυτών των σχημάτων στους προϋπολογισμούς της Ε.Ε. Η νέα δυνατότητα που παρέχεται σε EPPO και OLAF αναμένεται να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων, θα επιταχύνει τις έρευνες και θα ενισχύσει τη συνολική ικανότητα της Ε.Ε. να εντοπίζει και να καταπολεμά την απάτη στον ΦΠΑ που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις νόμιμες επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Το μέτρο αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας του περασμένου Μαρτίου για την πλήρη ψηφιοποίηση έως το 2030 των υποχρεώσεων αναφοράς ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ.

Αν και τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί πρόοδος στην αντιμετώπιση της απάτης στον ΦΠΑ, οι προϋπολογισμοί των κρατών-μελών εξακολουθούν να χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ, ιδίως η ενδοκοινοτική απάτη «εξαφανισμένου εμπόρου» (γνωστή ως απάτη καρουζέλ), αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η εγκληματική δραστηριότητα κοστίζει στα δημόσια ταμεία των κρατών μελών και στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. από 12,5 δισ. έως 32,8 δισ. ευρώ ετησίως και πραγματοποιείται κυρίως από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες.

Σημειώνεται ότι η EPPO και η OLAF εκτελούν τα καθήκοντά τους για την καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διμερούς συνεργασίας με τις φορολογικές αρχές και μέσω πρόσβασης σε πληροφορίες ΦΠΑ σε εθνικό επίπεδο, υπό διαφορετικά μέσα και προϋποθέσεις. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διερεύνησης διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ που εκτείνεται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες και απαιτεί συντονισμένη, πολυμερή στρατηγική για την αντιμετώπιση σύνθετων και αλληλένδετων σχημάτων.

Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδώσει τη γνώμη του επί του φακέλου — κάτι που αναμένεται τον Ιούλιο — το Συμβούλιο θα προχωρήσει στην επίσημη έγκριση των νέων κανόνων. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απάτες

Το 2024, το Eurofisc εντόπισε δόλιες συναλλαγές συνολικού ύψους 13,8 δισ. ευρώ. Επίσης εντοπίστηκαν 6.147 απατεώνες, συμπεριλαμβανομένων 3.886 περιπτώσεων απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου». Επιπλέον εντοπίστηκαν 2.665 ύποπτοι για απάτη οι οποίοι διαγράφηκαν από το μητρώο ΦΠΑ και 812 εταιρείες συνδέθηκαν με δόλιες δραστηριότητες στην Ε.Ε.

Οι λεγόμενοι «εξαφανισμένοι έμποροι» αποκτούν αγαθά χωρίς να αποδώσουν άμεσα ΦΠΑ και στη συνέχεια τα πωλούν στην εγχώρια αγορά χωρίς να αποδώσουν τον φόρο στις αρχές. Σε πιο σύνθετες απάτες τύπου «καρουζέλ», τα αγαθά διακινούνται μέσω πολλών εταιρειών σε διάφορα κράτη μέλη πριν πωληθούν εκ νέου, με τον πρώτο πωλητή να αποφεύγει την καταβολή ΦΠΑ και τον τελικό αγοραστή να αξιώνει ψευδώς επιστροφές ΦΠΑ για πληρωμές που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ένα άλλο σχήμα απάτης ΦΠΑ σχετίζεται με την κατάχρηση απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εισαγωγή αγαθών, και συγκεκριμένα της Τελωνειακής Διαδικασίας 42, σύμφωνα με την οποία οι έμποροι δεν υποχρεούνται να καταβάλουν ΦΠΑ κατά την εισαγωγή όταν τα αγαθά πωλούνται και μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος. Ο ΦΠΑ αναμένεται να καταβληθεί στο κράτος μέλος προορισμού, ωστόσο οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την απαλλαγή και ο ΦΠΑ δεν καταβάλλεται. Στην πράξη, τα αγαθά είτε παραμένουν αφορολόγητα στο κράτος μέλος εισαγωγής είτε καταναλώνονται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς απόδοση ΦΠΑ.

Τα σχήματα αυτά στερούν κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ από τους προϋπολογισμούς της Ε.Ε. και των κρατών-μελών, διευρύνοντας το λεγόμενο «κενό ΦΠΑ».

Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Eurofisc, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αποσκοπεί στο κλείσιμο αυτών των κενών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, της απλοποίησης των διασυνοριακών ερευνών και της διασφάλισης της ταχείας δίωξης των εγκληματικών δικτύων. Η ενιαία αυτή προσέγγιση όχι μόνο προστατεύει τα οικονομικά της Ε.Ε., αλλά και ενισχύει την εμπιστοσύνη σε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για τις συνεπείς επιχειρήσεις.