Ημερίδα-της-ΤτΕ-με-θέμα-“dora-360°”

Η ημερίδα επιβεβαίωσε τη σημασία του διαρκούς διαλόγου και της συνεργασίας για την ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας του χρηματoοικονομικού τομέα.

Ημερίδα με θέμα «DORA 360°: Τι Μάθαμε, Τι Πετύχαμε – Πρώτος χρόνος εφαρμογής του Κανονισμού Ψηφιακής Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας» διοργάνωσε στις 6 Μαΐου 2026 η Τράπεζα της Ελλάδος. Η εκδήλωση αποτέλεσε βήμα ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της εποπτικής αρχής και των εποπτευόμενων ιδρυμάτων με αντικείμενο την αποτίμηση του πρώτου έτους εφαρμογής του Κανονισμού Ψηφιακής Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Digital Operational Resilience Act – DORA), όπως τονίζεται.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κεντρικά θέματα της ημερίδας αποτέλεσαν οι εμπειρίες από την εφαρμογή του, τα βασικά επιτεύγματα, καθώς και οι προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό που απηύθυνε η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, κα Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, η οποία παρουσίασε τις τρέχουσες προκλήσεις καθώς και τα συμπεράσματα από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Κανονισμού, επισημαίνοντας ότι η διασφάλιση της ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και εκπρόσωποι από το σύνολο των υπόχρεων βάσει του Κανονισμού DORA οντοτήτων. Επιπλέον, συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και της Ένωσης Ιδρυμάτων Αποδοχής Πράξεων Πληρωμών (Acquirers), οι οποίοι ανέδειξαν τις εμπειρίες των ιδρυμάτων που εκπροσωπούν και τις προκλήσεις που αυτά αντιμετωπίζουν.

Η ημερίδα επιβεβαίωσε τη σημασία του διαρκούς διαλόγου και της συνεργασίας για την ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας του χρηματoοικονομικού τομέα.