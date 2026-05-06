ΗΠΑ:-Οι-αεροπορικές-εταιρείες-δαπάνησαν-1,8-δισεκ.-δολάρια-περισσότερα-σε-καύσιμα-τον-Μάρτιο-λόγω-πολέμου

Οι μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δαπάνησαν λίγο πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε καύσιμα αεριωθούμενων τον Μάρτιο, σημειώνοντας αύξηση 56% και 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το κόστος του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ.

Το κόστος ανά γαλόνι καυσίμου τον Μάρτιο ήταν 3,13 δολάρια, αυξημένο κατά 74 σεντς και 31% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Η χρήση καυσίμων αυξήθηκε κατά 20% τον Μάρτιο.

Οι παγκόσμιοι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν την αύξηση των τιμών των καυσίμων αεριωθούμενων, καθώς οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν διέκοψαν την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ, στη χειρότερη κρίση της αεροπορικής βιομηχανίας από την πανδημία COVID-19.

- Reuters

