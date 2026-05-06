Η-επιτροπή-δεοντολογίας-εισηγείται-την-άρση-ασυλίας-του Κ.-Βελόπουλου

Προσθέστε το sofokleous10.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google
Της Άντζυ Κούκη
Στην Ολομέλεια οδηγείται η υπόθεση για την άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Σήμερα, Τετάρτη, η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας εισηγήθηκε την άρση ασυλίας του.
Το αίτημα για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ήρθε μετά από δικογραφία που έφτασε στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγορείται για εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση δημοσία κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηνυτής είναι πολιτευτής της Αφροδίτης Λατινοπούλου με αναπηρία και οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο κ. Βελόπουλος τελέστηκαν 2025.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.