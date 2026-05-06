Η-εύθραυστη-εμπορική-«γραμμή-ζωής»-του-Κόλπου-κρέμεται-από-δύο-λιμάνια-των-ανατολικών-ΗΑΕ

Στο λιμάνι Φουτζέιρα των ΗΑΕ, οι μεταφορικοί ιμάντες ξεφόρτωσαν σιτηρά από πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου την Τετάρτη, ενώ το αργό πετρέλαιο έρεε μέσω αγωγών σε δεξαμενόπλοια που ήταν αγκυροβολημένα κατά μήκος της αποβάθρας του.

Δεκάδες φορτηγά παρατάχθηκαν κοντά στο λιμάνι και άλλα παρκαρισμένα έξω περιμένοντας τη σειρά τους, ενώ στα ανοιχτά, πλοία με τις ετικέτες Cosco, Gardenia και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες ήταν αγκυροβολημένα, με τα βοηθητικά σκάφη να κινούνται ανάμεσά τους.

Η Φουτζέιρα και το Χορ Φακκάν, ένα άλλο ανατολικό λιμάνι με ανοιχτή πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό, έχουν γίνει η οικονομική σανίδα σωτηρίας των ΗΑΕ από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Τώρα διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος του θαλάσσιου εμπορίου των ΗΑΕ αντί των μεγάλων τερματικών σταθμών στη δυτική ακτή εντός του Κόλπου, όπου τα πλοία έχουν αποκλειστεί.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου μέσω της Φουτζέιρα έχουν αυξηθεί κατά 38%, ωθώντας προς το ανώτατο όριο του αγωγού που τροφοδοτεί το λιμάνι. Στο Χορ Φακκάν, ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού Gulftainer δήλωσε ότι ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που χειρίζεται έχει αυξηθεί περίπου 25 φορές.

Ωστόσο, το Ιράν υπενθύμισε στην περιοχή του Κόλπου τη Δευτέρα πόσο εκτεθειμένα είναι τα λιμάνια όταν τα drones του έπληξαν τη Ζώνη Βιομηχανίας Πετρελαίου της Φουτζάιρα, προκαλώντας πυρκαγιά σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις των ΗΑΕ και τραυματίζοντας τρεις εργαζόμενους.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν είχε δημοσιεύσει έναν χάρτη που φαίνεται να επεκτείνει τη ζώνη ελέγχου του κατά μήκος της ανατολικής ακτογραμμής των ΗΑΕ, περιλαμβάνοντας και τα δύο λιμάνια. Πηγές από τη ναυτιλία δήλωσαν την Τρίτη ότι κανένα λιμάνι δεν είχε ακόμη επηρεαστεί, αλλά το μήνυμα από την Τεχεράνη ήταν σαφές.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ απηύθυνε το αίτημα του Reuters για σχολιασμό σε επίσημες δηλώσεις των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΑΕ και της Φουτζέιρα, του ADNOC και του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων WAM. Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΑΕ έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα και έχουν δηλώσει ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντούν σε επιθέσεις εναντίον των ΗΑΕ.

«Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να διαταράσσει τις διεθνείς εμπορικές ροές ή να απειλεί τις οδούς εφοδιασμού», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Σουχάιλ Αλ Μαζρουέι σε φόρουμ εφοδιαστικής στην Αγία Πετρούπολη τον περασμένο μήνα.

Η Φουτζέιρα βρίσκεται στο τέλος του αγωγού αργού πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει μεταξύ 1,5 εκατομμυρίου και 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (bpd) από πεδία στην ενδοχώρα στον Κόλπο του Ομάν, παρακάμπτοντας το Στενό και επιτρέποντας στο ADNOC των ΗΑΕ να συνεχίσει να εξάγει πετρέλαιο στις παγκόσμιες αγορές.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Φουτζέιρα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο σε 1,62 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέχρι τα τέλη Μαρτίου από 1,17 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο, δήλωσε ο αναλυτής της Kpler, Γιοχάνες Ράουμπολ. ​​Από την έναρξη του πολέμου, η Φουτζέιρα άρχισε να δέχεται τακτικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για πρώτη φορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, η οποία συλλέγει δεδομένα για τα εμπορεύματα.

Δραματική μεταμόρφωση του Χορ Φακκάν

Η μεταμόρφωση του Χορ Φακκάν ήταν ακόμη πιο δραματική. Η Gulftainer, η οποία διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού, αναφέρει ότι ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων εισαγωγής και εξαγωγής που χειρίζεται κάθε εβδομάδα έχει αυξηθεί σε 50.000 από 2.000 που ήταν προηγουμένως.

Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι οι ημερήσιες προσβάσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Χορ Φακκάν έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου.

«Λειτουργεί ως κρίσιμη εθνική πύλη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Φαρίντ Μπελμπουάμπ στο Reuters την Τρίτη, περιγράφοντας ένα λιμάνι που ιστορικά αναπτύχθηκε ως πλατφόρμα μεταφόρτωσης, αλλά τώρα έχει γίνει βασικός κόμβος για τις εισαγωγές όλων των ειδών, από είδη παντοπωλείου έως ιατρικά εφόδια.

Οι μετακινήσεις φορτηγών αφηγούνται μια παρόμοια ιστορία. «Μετακινούσαμε 100 φορτηγά την ημέρα πριν από τον πόλεμο. Έτσι τώρα στην πραγματικότητα μετακινούμε περίπου 7.000 φορτηγά την ημέρα», δήλωσε ο Μπελμπουάμπ, προσθέτοντας ότι η εταιρεία με έδρα το Σάρτζα προσέλαβε 900 άτομα σε δύο εβδομάδες στην αρχή του πολέμου.

Τα δεδομένα ναυτιλίας επιβεβαιώνουν την εικόνα. Η Ρεβέκκα Γκέρντες, αναλύτρια δεδομένων που παρακολουθεί τις κινήσεις των πλοίων, δήλωσε την Τρίτη ότι η κυκλοφορία και στα δύο λιμάνια παρέμεινε ισχυρή παρά τις επιθέσεις της Δευτέρας.

Έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν ελλιμενισμένα στο Χορ Φακκάν με 10 ακόμη να περιμένουν, ενώ η Fujairah είχε δύο πλοία ελλιμενισμένα με ένα ακόμη να περιμένει — αντανακλώντας τη μικρότερη χωρητικότητα ελλιμενισμού της.

Οι εταιρείες logistics λένε ότι οι δραστηριότητες παραμένουν αδιάλειπτες προς το παρόν.

Ο Ερικ Μαρτάν-Νοβιλ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ασίας-Ειρηνικού και Μέσης Ανατολής στην GEODIS, δήλωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία του δεν αντιμετώπιζε καμία σημαντική διαταραχή σε κανένα από τα δύο λιμάνια, εκτός από τη συμφόρηση.

«Αυτές είναι προς το παρόν οι μόνες άμεσες επιλογές λιμένων των ΗΑΕ για φορτία που προορίζονται για τα ΗΑΕ, για να αποφευχθούν οι μεγάλες οδικές διαμετακομίσεις και οι διελεύσεις των συνόρων μέσω Σαουδικής Αραβίας ή Ομάν», είπε.

Η σημασία της γεωγραφίας

Τα ΗΑΕ δεν είναι τα μόνα που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Η Σαουδική Αραβία έχει το ίδιο πλεονέκτημα διπλής ακτογραμμής και ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της έχει διατηρήσει τις εξαγωγές της σε περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, παρακάμπτοντας εξ ολοκλήρου το Ορμούζ μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτή την άνοιξη, το Ιράν έπληξε τόσο τον αγωγό όσο και το λιμάνι, μια υπενθύμιση ότι δεν είναι άτρωτο.

Για το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, η γεωγραφία είναι πολύ λιγότερο επιεικής, καθώς οι θαλάσσιες συνδέσεις τους βρίσκονται όλες πίσω από το Ορμούζ, αφήνοντάς τα εξαρτημένα από το Χορ Φακκάν για θαλάσσιες εισαγωγές ή για χερσαίες μεταφορές μέσω της Σαουδικής Αραβίας, μια δαπανηρή και συμφορημένη επιλογή που υπογραμμίζει γιατί τα ανατολικά λιμάνια των ΗΑΕ έχουν αποκτήσει μια σημασία που εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τα ΗΑΕ.

Ο Μπελμπουάμπ της Gulftainer σχεδιάζει ήδη έναν μακροπρόθεσμο ρόλο για το Χορ Φακκάν και αναμένει να ανακοινώσει έναν νέο κόμβο εσωτερικής εφοδιαστικής στο Al Dhaid, περίπου 50 χλμ. από το λιμάνι.

Η εγκατάσταση – ένα λιμάνι ξηρού φορτίου άνω των 100 εκταρίων, που συνδέεται με το Χορ Φακκάν οδικώς και σιδηροδρομικώς – θα χειρίζεται τη μεταφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων και την αποθήκευση γενικού φορτίου. Το έργο αποτελεί κοινή επένδυση με την κυβέρνηση της Σάρτζα και θα κοστίσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια στην πρώτη φάση του.

Ωστόσο, οι επιθέσεις της Δευτέρας υπενθύμισαν πόσο εκτεθειμένη παραμένει η νέα εμπορική αρχιτεκτονική του Κόλπου. Η ενεργειακή υποδομή της Φουτζέιρα χτυπήθηκε από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις 14 Μαρτίου, προκαλώντας πυρκαγιές και αναστολή ορισμένων εργασιών φόρτωσης πετρελαίου.

Ο Μπελμπουάμπ αναγνώρισε την αβεβαιότητα.

«Δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα για το πότε θα ανοίξουν ξανά τα στενά, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος μακροπρόθεσμα», είπε, προσθέτοντας ότι μια συντονισμένη περιφερειακή αντίδραση που θα επιτρέπει τη μετακίνηση φορτίων μέσω της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν προσφέρει μια εναλλακτική λύση.

- Reuters

