Ιtalgas:-Μετά-την-εξαγορά-της-2i-rete-gas,-ποντάρει-στα-δίκτυα-και-τις-σταθερές-αποδόσεις

Η Italgas εμφανίζει ισχυρή άνοδο κερδοφορίας στο α’ τρίμηνο, με την ενσωμάτωση της 2i Rete Gas να ενισχύει την θέση του ομίλου.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Italgas για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δίνουν το στίγμα μιας εταιρείας που ενισχύει το μέγεθός της, αξιοποιώντας συγκεκριμένη στρατηγική. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 52,6% και διαμορφώθηκαν στα 526,8 εκατ. ευρώ, τα έσοδα ανήλθαν στα 661,7 εκατ. ευρώ με αύξηση 44,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 189,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,8%. Η εικόνα συμπληρώνεται από τις επενδύσεις, που ανήλθαν σε 342,8 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιες σε σχέση με πέρυσι.

Κομβικό ρόλο παίζει η ενσωμάτωση της 2i Rete Gas, η οποία προσθέτει σημαντικό όγκο δικτύου και πελατών στο χαρτοφυλάκιο της Italgas. Μετά την εξαγορά, το συνολικό δίκτυο που διαχειρίζεται ο όμιλος ξεπερνά τα 150.000 χιλιόμετρα, ενώ εξυπηρετεί πλέον πάνω από 12 εκατομμύρια σημεία κατανάλωσης στην Ιταλία και σε άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Η αύξηση αυτή δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά επηρεάζει άμεσα και τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση, πάνω στην οποία υπολογίζονται τα έσοδα. Η ενσωμάτωση της 2i Rete Gas συνοδεύεται και από συνέργειες κόστους και λειτουργίας, που ήδη αρχίζουν να αποτυπώνονται στα μεγέθη του πρώτου τριμήνου.

Παραμένοντας στο επενδυτικό πρόγραμμα, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων κατευθύνθηκε στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, καθώς και στην αντικατάσταση παλαιών υποδομών. Η Italgas προχωρά επίσης στην εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών νέας γενιάς, ενισχύοντας τον ψηφιακό έλεγχο του δικτύου. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο που φτάνει τα 16,5 δισ. ευρώ έως το 2031.

Με βάση αυτή τη δυναμική, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για προσαρμοσμένα EBITDA μεταξύ 2,10 και 2,15 δισ. ευρώ για το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η αύξηση των μεγεθών δεν περιορίζεται στο πρώτο τρίμηνο.

Η εξαγορά που αλλάζει την κλίμακα του ομίλου

Η εξαγορά της 2i Rete Gas συνάδει με μια ευρύτερη τάση συγκέντρωσης στον κλάδο των δικτύων φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Μεγαλύτερα σχήματα αποκτούν αυξημένη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης επενδύσεων, ενώ παράλληλα ενισχύουν την διαπραγματευτική τους θέση έναντι των ρυθμιστικών αρχών.

Στην περίπτωση της Italgas, η αύξηση της κλίμακας μεταφράζεται σε μεγαλύτερη επενδυμένη βάση και, κατά συνέπεια, σε υψηλότερα ρυθμιζόμενα έσοδα. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί σταθερή κερδοφορία, ακόμη και σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας στην αγορά ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η στρατηγική της Italgas περιλαμβάνει την προσαρμογή των δικτύων ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν και ανανεώσιμα αέρια, όπως το βιομεθάνιο, καθώς και τη σταδιακή ενσωμάτωση υδρογόνου. Ήδη, σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας πραγματοποιούνται πιλοτικά έργα ανάμειξης υδρογόνου στο δίκτυο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα έργα σε δίκτυα της Σαρδηνίας και της βόρειας Ιταλίας, όπου δοκιμάζονται διαφορετικά ποσοστά blending σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Στο αποτύπωμα του ομίλου εντάσσεται και η ελληνική αγορά, μέσω της συμμετοχής της Italgas στη ΔΕΠΑ Υποδομών, η οποία ελέγχει τις εταιρείες διανομής ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας και ΔΕΔΑ, οι οποίες πλέον έχουν ενοποιηθεί υπό το νέο σχήμα ENAON EDA. Με αυτόν τον τρόπο, η Italgas έχει πλέον παρουσία στο σύνολο της ελληνικής αγοράς διανομής φυσικού αερίου, από την Αττική έως τη Βόρεια Ελλάδα και τις περιφέρειες όπου αναπτύσσονται νέα δίκτυα.

Αν και στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν παρουσιάζεται ξεχωριστή ανάλυση για την Ελλάδα, η συνεισφορά της ενσωματώνεται στα συνολικά μεγέθη του ομίλου, κυρίως μέσω της διεύρυνσης της επενδυμένης βάσης. Το στοιχείο αυτό συνδέεται άμεσα με το μοντέλο ανάπτυξης που εφαρμόζει η εταιρεία, όπου οι επενδύσεις σε υποδομές μεταφράζονται σε σταθερά, ρυθμιζόμενα έσοδα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το επενδυτικό σχέδιο για την ελληνική αγορά, το οποίο προβλέπει κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ έως το 2031 για την επέκταση των δικτύων, την αύξηση των συνδέσεων και την προσαρμογή των υποδομών ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν μελλοντικά και ανανεώσιμα αέρια. Έτσι, η Ελλάδα δεν λειτουργεί απλώς ως συμπληρωματική αγορά, αλλά ως μέρος της ίδιας στρατηγικής που ενισχύει τη συνολική κερδοφορία και τη σταθερότητα του ομίλου.