Κατατέθηκε-στη-Βουλή-το-νομοσχέδιο-του-υπουργείου-Υγείας-για-τη-Σύσταση-Ταμείου-Καινοτομίας-Φαρμάκου

Κατατέθηκε χθες, Τρίτη 5 Μαΐου, στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες – Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η συνολική ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας, μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος παρεμβάσεων που αποσκοπούν, πρωτίστως, στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες, καινοτόμες και μη κυκλοφορούσες στη χώρα θεραπείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η θέσπιση του Ταμείου Καινοτομίας ως διακριτής κατηγορίας φαρμακευτικής δαπάνης, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη καινοτόμων θεραπειών στη φροντίδα των ασθενών, καθώς και η ενίσχυση της επάρκειας της αγοράς και της διαφάνειας στη διάθεση και αποζημίωση των φαρμάκων. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και στην προτεραιοποίηση της διάθεσης αποθεμάτων φαρμάκων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας ή ελλείψεων από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, το σχέδιο νόμου ενισχύει τη διοικητική, οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και η ενίσχυση του ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ), καθώς και ο καθορισμός των κατηγοριών φαρμάκων που υπάγονται σε αυτό, με σκοπό τον εξορθολογισμό του συστήματος χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προστασία των ανηλίκων, με τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα προϊόντα καπνού και κάνναβης, καθώς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερη πρόβλεψη γίνεται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής που απευθύνεται σε ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και βασικών παραμέτρων υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Με το παρόν νομοσχέδιο κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, πιο δίκαιου και πιο αποτελεσματικού συστήματος υγείας. Για πρώτη φορά θεσπίζουμε το Ταμείο Καινοτομίας, ώστε οι Έλληνες ασθενείς να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες θεραπείες που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν να φτάσουν στη χώρα μας. Παράλληλα, ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, αξιοποιούμε τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην υγεία και προχωρούμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην προστασία των ανηλίκων, αλλά και στη στήριξη των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, μέσα από νέα ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν την καθημερινή παρακολούθηση και φροντίδα τους. Στόχος μας είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, με ποιότητα, ασφάλεια, διαφάνεια και καθολική πρόσβαση για όλους».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.