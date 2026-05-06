Κώστας-Καραμανλής:-«o-αγροτικός-κόσμος-βιώνει-μια-ανυπόφορη-πραγματικότητα-σε-Ελλάδα-και-Ευρώπη»

Στην ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.

«Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ευρώπη, όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα, ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από φυσικές καταστροφές, ασθένειες ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής.

