Κώτσηρας:-Ενδυνάμωση-θεσμικών-εργαλείων-και-αντιμετώπιση-ζητημάτων-που-αφορούν-την-κοινωνία

Το νομοσχέδιο ενδυναμώνει θεσμικά εργαλεία στον τομέα της φορολογικής συνεργασίας και ταυτόχρονα επιλύει ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και την οικονομία. Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2023 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις».

Στην παρέμβασή του ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, καταρχάς, στην ενσωμάτωση των ενωσιακών οδηγιών για τα κρυπτοστοιχεία και τον εταιρικό φόρο για τις πολυεθνικές, κάνοντας λόγο για ενίσχυση της ψηφιοποίησης και της προσπάθειας που γίνεται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η προσπάθεια αυτή, όπως τόνισε, έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα δημόσια ταμεία, αποφέροντας κάθε χρόνο πάνω από 2 δισ. ευρώ, που επιστρέφουν στην ελληνική κοινωνία.

Ακολούθως, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα που επιλύει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα της ίδιας της αγοράς. Ειδικότερα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων:

στον εξορθολογισμό των προστίμων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με τον οποίο, όπως είπε, «υιοθετείται ένα αίτημα των φορέων που εκπροσωπούν τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς, αλλά και την επιχειρηματικότητα» στη ρύθμιση για τη φορολογική ελάφρυνση των πωλητών σε λαϊκές αγορές σε διάταξη για τη φορολογική αντιμετώπιση πρώην εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Όπως τόνισε ο κ. Κώτσηρας, «η Πολιτεία είναι εδώ», «είναι κοντά στην κοινωνία». «Απευθυνόμαστε τους πολίτες, ακούμε και στο μέτρο του εφικτού βελτιώνουμε την υπάρχουσα νομοθεσία». «Έχουμε συνεχή επαφή με τους φορείς της αγοράς» και «προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις».

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς κατά την ακρόαση των φορέων αναγνωρίστηκε από την πλειοψηφία όσων τοποθετήθηκαν ότι το νομοσχέδιο επιλύει πολλά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τον πολίτη και την ελληνική οικονομία.