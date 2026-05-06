Ξεκίνησαν-οι-δοκιμές-για-την-επέκταση-του-ευρωπαϊκού-Κεντρικού-Αποθετηρίου-Τίτλων-της-euronext

Η Euronext ανακοίνωσε την έναρξη της φάσης δοκιμών για την επέκταση του ευρωπαϊκού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (CSD), ένα σημαντικό ορόσημο για τη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και ενοποιημένου περιβάλλοντος μετασυναλλακτικών υπηρεσιών (post-trade) για τους πελάτες της σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τον Σεπτέμβριο του 2026, η Euronext Securities στοχεύει να προσφέρει μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή υπηρεσία CSD για μετοχές και ETFs σε Βέλγιο, Γαλλία και Ολλανδία, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες αγορές της σε Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Νορβηγία.

Σημειώνεται ότι η επέκταση του ευρωπαϊκού CSD αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου της Euronext «Innovate for Growth 2027». Έτσι, η Euronext Securities έχει ανοίξει το δοκιμαστικό της περιβάλλον προς τους πελάτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πλατφόρμα, να δοκιμάσουν τη συνδεσιμότητα και να επιβεβαιώσουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενόψει της έναρξης λειτουργίας, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν τις δοκιμές με τον δικό τους ρυθμό, υποστηρίζοντας μια σταδιακή διαδικασία ένταξης.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ολόκληρη η αλυσίδα διακανονισμού, από την έκδοση έως τη θεματοφυλακή, δοκιμάζεται end-to-end μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή υποδομή της Euronext Securities. Η αρχιτεκτονική έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια ενιαία, εναρμονισμένη πλατφόρμα διακανονισμού και θεματοφυλακής σε πολλές αγορές της ΕΕ, με απλοποιημένη διαχείριση εταιρικών πράξεων, αυξημένη διαφάνεια και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Μεγάλοι θεματοφύλακες, μεταξύ των οποίων οι BNP Paribas Securities Services, η Citi και η CACEIS, δήλωσαν ότι βλέπουν θετικά την πρόταση της Euronext, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ αγορών.

Ο Pierre Davoust, επικεφαλής της Euronext Securities, δήλωσε: «Το άνοιγμα του δοκιμαστικού μας παραθύρου αποτελεί μια καθοριστική στιγμή. Πλέον χτίζουμε αυτό το μοντέλο μαζί με τους πελάτες μας. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή υποδομή μετασυναλλακτικών υπηρεσιών που θα μειώνει την πολυπλοκότητα, θα ενισχύει την ανθεκτικότητα και θα θέτει σε πρώτη προτεραιότητα εκδότες και επενδυτές. Εστιάζουμε στη διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης και στην παροχή μακροπρόθεσμης αξίας από την πρώτη ημέρα. Με τον Σεπτέμβριο του 2026 να πλησιάζει ταχύτατα, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Ο Σεπτέμβριος του 2026 σηματοδοτεί την έναρξη ενός επεκτάσιμου και αποδοτικού ευρωπαϊκού μοντέλου που θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για εκδότες, επενδυτές και μετόχους».

Προς ένα πλήρως ευρωπαϊκό μοντέλο

Η έναρξη λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 2026 θα επιφέρει βελτιώσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα κεφαλαιαγορών. Mια ενοποιημένη πλατφόρμα που θα μειώνει τον αριθμό των σχέσεων με CSD που ενδέχεται να χρειάζεται να διαχειρίζονται οι συμμετέχοντες στην αγορά, εναρμονισμένες διαδικασίες διακανονισμού και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Αυτή η πρώτη φάση, που καλύπτει Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία, έχει σχεδιαστεί ως η βάση για ένα ευρύτερο μακροπρόθεσμο όραμα. Οι επόμενες φάσεις θα επεκτείνουν σταδιακά το ευρωπαϊκό μοντέλο της Euronext και σε επιπλέον αγορές της ΕΕ, επιτρέποντας προοδευτικά στους συμμετέχοντες στην αγορά να κεντροποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις μετασυναλλακτικές τους λειτουργίες σε ολόκληρη την ήπειρο.