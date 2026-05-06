Ο-πόλεμος-στον-Κόλπο-κατέστησε-τις-ΗΠΑ-κορυφαίο-εξαγωγέα-πετρελαίου-στον-κόσμο

Το λιμάνι του Κόρπους Κρίστι στο Τέξας έχει γίνει ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, καταγράφοντας το πιο πολυσύχναστο πρώτο τρίμηνο στην ιστορία του: η κίνηση στο Κόρπους Κρίστι έφτασε τα 240 πλοία, σε σύγκριση με τα 200 που δέχεται συνήθως το λιμάνι σε ένα μήνα.

Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά: Οι αμερικανικές εξαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν από 3,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο σε 5,2 εκατομμύρια τον Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση άνω του 33% σε μόλις δύο μήνες.

«Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει δραματικά τις εξαγωγές, στέλνοντας περίπου 250 εκατομμύρια βαρέλια στο εξωτερικό, από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο, με αποτέλεσμα να καταστούν ο κύριος κόμβος της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου», σύμφωνα με το -.

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει μειώσει την κυκλοφορία αργού πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου κατά 88%. Αυτό έχει ωφελήσει χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων οι εξαγωγές πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 33% σε δύο μήνες, φτάνοντας το ρεκόρ των 5,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Ωστόσο, αυτά τα επίπεδα παραγωγής δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στις ΗΠΑ «να ξεπεράσουν τη Σαουδική Αραβία και να γίνουν ο κορυφαίος εξαγωγέας στον κόσμο στο αποκορύφωμα της κρίσης στον Κόλπο», αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο. Οσο και αν ο ΟΠΕΚ+ έχει αυξήσει την παραγωγή κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα.

Τα «αγκάθια» στις εξαγωγές

Η ραγδαία αύξηση των εξαγωγών σχιστολιθικού πετρελαίου έχει πάντως συμπιέσει τα επίπεδα των αμερικανικών στρατηγικών αποθεμάτων, τα οποία έχουν μειωθεί για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, υποχωρώντας κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υψηλή και ευέλικτη παραγωγική ικανότητα χάρη στο σχιστολιθικό πετρέλαιο, αλλά δεν είναι απεριόριστη. «Οσο συνεχίζεται η κρίση, η διατήρηση αυτού του ρυθμού εξαγωγών θα σήμαινε περαιτέρω μείωση των εγχώριων στρατηγικών αποθεμάτων, εκθέτοντας την αμερικανική αγορά σε μεγαλύτερη ευπάθεια», λένε παράγοντες της αγοράς.

Ταυτόχρονα, τα επίπεδα εξαγωγών πετρελαίου ωστόσο, δεν θα είναι βιώσιμα για τις ΗΠΑ μακροπρόθεσμα: οι αιτίες συνδέονται με τους περιορισμούς των λιμενικών υποδομών που αρχίζουν να δείχνουν σημάδια υπερφόρτωσης: το κόστος μεταφοράς φορτίου με δεξαμενόπλοια έχει αυξηθεί έως και 10 φορές τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η διαθεσιμότητα σκαφών στην περιοχή έχει μειωθεί κατά 41% .

Επίσης, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του αμερικανικού πετρελαίου, το οποίο, σε αντίθεση με το αργό της Μέσης Ανατολής, είναι «ελαφρύ και όχι πολύ πυκνό και ακατάλληλο για τα ασιατικά διυλιστήρια , που λειτουργούν με βάση το «βαρέου» τύπου αργό, όπως αυτό που πωλείται από τις χώρες του Κόλπου.

Τα όρια στις εξαγωγές

Σύμφωνα με αναλυτές, οι εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου είναι απίθανο να υπερβαίνουν σταθερά τα 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα με τις τρέχουσες υποδομές: η θεωρητική χωρητικότητα των τερματικών σταθμών του Κόλπου του Μεξικού είναι περίπου 7,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά οι υποδομές logistics περιορίζουν τους πραγματικούς όγκους. Ο άλλος κίνδυνος είναι εγχώριος: η άνθηση των εξαγωγών θα μπορούσε να εξαντλήσει τα αποθέματα των ΗΠΑ, ωθώντας περαιτέρω τις τιμές της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές, οι οποίες έχουν ήδη αυξηθεί κατά 31% από την έναρξη ου πολέμου.