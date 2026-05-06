Ο-ceo-«τεράστιας»-εταιρείας-video-games-που-δεν-παίζει-video-games

Δεν πίνει, δεν καπνίζει και δεν παίζει video games. Η εταιρεία του όμως βγάζει δισεκατομμύρια πουλώντας παιχνίδια.

Ο λόγος για τον Στράους Ζέλνικ που είναι επί χρόνια διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Take-Two Interactive Software. Η εταιρεία είναι ηγέτιδα στον κλάδο των video games, έχοντας λανσάρει ένα από τα πιο δημοφιλή-και βίαια- παιχνίδια: το Grand Theft Auto.

Ο Ζέλνικ πάντως έχει το προφίλ του οικογενειάρχη, φιλάνθρωπου και λάτρη της γυμναστικής. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν έχει στην κατοχή του όπλο, ούτε καν έχει λάβει ποτέ κλήση για υπερβολική ταχύτητα.

Και αξιοσημείωτα, ως επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες video games στον κόσμο δεν παίζει καν video games. Ο ίδιος πάντως δεν διακρίνει κάποια ασυνέπεια. «Δεν νομίζω ότι το να είναι ο καταναλωτής του προϊόντος που παράγει βοηθάει πραγματικά έναν διευθύνοντα σύμβουλο να είναι αποτελεσματικός σε αυτόν τον κλάδο», εξηγεί μιλώντας στο Business Insider.

Πάντως παρακολουθεί τους άλλους να παίζουν. «Βλέπω τα πάντα. Απλώς δεν είμαι εγώ αυτός που κρατάει τον έλεγχο», αναφέρει.

Ο Ζέλνικ είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ. Ασχολείται με τον χώρο των επιχειρήσεων από την εφηβεία του. Στις πρώτες του δουλειές ασχολήθηκε με το babysitting, τα μαθήματα κιθάρας και τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας ως κλόουν σε πάρτι γενεθλίων.

Σήμερα διευθύνει επίσης την ZMC, μια private-equity εταιρεία που ίδρυσε το 2001, και δηλώνει ότι δεν θέλει να συνταξιοδοτηθεί ποτέ.

Το Grand Theft Auto 6

Αυτή τη στιγμή η αγορά κινείται στους ρυθμούς του Grand Theft Auto 6, που είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία της σειράς εδώ και 13 χρόνια.

Το GTA VI αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2025, στη συνέχεια τον Μάιο του 2026, και πλέον έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Η καθυστέρηση της κυκλοφορίας ενός παιχνιδιού είναι μερικές φορές απαραίτητη, καθώς η κουλτούρα του «crunch» – ένας όρος της βιομηχανίας για τις υπερωρίες και την έντονη προσπάθεια για την ολοκλήρωση ενός προϊόντος για την τήρηση μιας προθεσμίας – δεν αποτελεί μέρος του τρόπου λειτουργίας της Take-Two σήμερα, κατά τον Zelnick.

Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που απασχολούν τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών αυτή τη στιγμή είναι το κόστος του Grand Theft Auto 6.

Ο Ζέλνικ δεν θέλησε να αποκαλύψει πόσα έχει ξοδέψει η Take-Two για το GTA VI, αναφέροντας ωστόσο ότι είναι «ακριβό». Αρκετοί αναλυτές υπολογίζουν το ποσό μεταξύ 1 και 1,5 δισ. δολαρίων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο «θόρυβος» γύρω από το GTA VI δεν αφορά μόνο το οικονομικό σκέλος. Αφορά και το τεχνολογικό.

Οι περίπου 13.000 υπάλληλοι της Take-Two ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το Claude της Anthropic και το Gemini της Google. Κατά τον Ζέλνικ, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αναλάβει κάποια tasks χαμηλής αξίας και χρόνου, αποδεσμεύοντας το προσωπικό ώστε να επικεντρωθεί σε πιο ουσιαστικές εργασίες.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα και θα μας δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουμε την ποιότητα», υποστηρίζει.

Παρόλα αυτά, ο Ζέλνικ δεν αναμένει μείωση κόστους ή χρόνου ανάπτυξης. Τα νέα εργαλεία τροφοδοτούν μεγαλύτερες φιλοδοξίες αντί να μειώνουν τις απαιτήσεις παραγωγής, λέει. «Όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό δημιουργεί περισσότερη δουλειά, όχι λιγότερη», συνεχίζει. «Όταν κάνεις ορισμένα πράγματα ευκολότερα, ανοίγει η όρεξή σου».

Αναφερόμενος στον βαθμό αποδοχής της τεχνολογίας από τους εργαζόμενους, ο Ζέλνικ αναφέρει ότι οι υπάλληλοι της Take-Two σε μεγάλο βαθμό δεν συμμερίζονται τον σκεπτικισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Είμαστε μια εταιρεία με προοδευτικό προσανατολισμό», υποστηρίζει. «Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι κάτι καλό στην επιχείρηση των βιντεοπαιχνιδιών».

Οι επενδυτές, ωστόσο, είναι επιφυλακτικοί. Μετά την κυκλοφορία του εργαλείου δημιουργίας παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης της Google, Genie 3, τον Ιανουάριο, οι μετοχές της Take-Two και αρκετών άλλων εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών σημείωσαν πτώση. Η μετοχή της Take-Two έχει υποχωρήσει περίπου 11% από την αρχή του έτους.

Ο Ζέλνικ δεν βλέπει λόγο ανησυχίας. «Εργαλεία που μας επιτρέπουν να δημιουργούμε σπουδαία assets ήταν πάντα διαθέσιμα στους ανταγωνιστές μας», λέει.

«Γιατί εμείς κάνουμε επιτυχίες και άλλοι όχι;», διερωτάται σημειώνοντας επίσης ότι οι players έχουν τη δυνατότητα εδώ και χρόνια να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή του Grand Theft Auto και άλλων επαγγελματικά φτιαγμένων παιχνιδιών εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται για το game modding, που προσελκύει χιλιάδες παίκτες. Αλλά κατά τον Ζέλνικ δεν αποτελεί απειλή για την Take-Two, καθώς έχει οικονομικό μερίδιο σε αυτό το οικοσύστημα.

Η εταιρεία απέκτησε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες modding GTA, την FiveM, το 2023 ενσωματώνοντας ουσιαστικά το οικοσύστημα των modders στο επιχειρηματικό της μοντέλο.