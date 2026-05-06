Πιερρακάκης στο Reuters: Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο τον Ιούνιο – Στο 130% το χρέος το 2027

Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισ. ευρώ από τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης θα προχωρήσει η Ελλάδα τον Ιούνιο, όπως δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η κίνηση πραγματοποιείται νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική ταχύτερης αποκλιμάκωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους μετά την πολυετή κρίση και τα μνημόνια.

Στόχος η περαιτέρω μείωση του χρέους

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 130% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και τη σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας.

Η πρόωρη εξόφληση μέρους των δανείων του πρώτου μνημονίου θεωρείται επίσης μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας προς επενδυτές και οίκους αξιολόγησης, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.