Προβληματισμός-στο-Ισραήλ-για-τους-χειρισμούς-Τραμπ-με-το-Ιράν:-«Παραμένουν-μεγάλες-οι-πιθανότητες-στρατιωτικής-σύγκρουσης»

Προβληματισμό και αβεβαιότητα προκαλούν στο Ισραήλ οι τελευταίοι χειρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που εντείνονται οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα μηνύματα που, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, απευθύνονταν κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ καταγράφεται αυξανόμενη δυσκολία κατανόησης της στρατηγικής που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη.

Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται, σύμφωνα με το Ynet, η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, η οποία είχε στόχο να σπάσει τον ιρανικό αποκλεισμό και να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η στρατιωτική σύγκρουση δεν έχει απομακρυνθεί.

«Κατά τη γνώμη μου, οι πιθανότητες στρατιωτικής επίθεσης είναι μεγαλύτερες από τις πιθανότητες επιτυχίας των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ισραηλινή πηγή με γνώση των επαφών.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι «εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι οι εταίροι στην περιοχή – συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ – ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για ένα ισχυρό πλήγμα που θα αποδυναμώσει σημαντικά το ιρανικό καθεστώς και ενδεχομένως, με την πάροδο του χρόνου, να οδηγήσει ακόμη και στην πτώση του».

Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή, ο Τραμπ «εξαντλεί τα περιθώρια των διαπραγματεύσεων μέχρι να καταλήξει ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να πλήξει το Ιράν».

Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, λέει το Axios

Την ίδια ώρα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο ακόμη πηγές με γνώση των επαφών δήλωσαν στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον αναμένει εντός των επόμενων 48 ωρών την απάντηση του Ιράν σε ορισμένα βασικά σημεία που έχουν τεθεί στο τραπέζι.

Παρά τις ενδείξεις προόδου, στην Ουάσινγκτον εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη συμφωνία με το Ιράν.

Επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή

Παράλληλα, Πακιστανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή μονοσέλιδου μνημονίου για τον τερματισμό του πολέμου».

«Θα το ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα. Πλησιάζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.