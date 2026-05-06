    Πρόστιμο άνω του μισού εκατ. ευρώ σε εταιρεία του κλάδου του καφέ

    Στην επιβολή διοικητικού προστίμου σε επιχείρηση του κλάδου καφέ προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε συνέχεια των εκτεταμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

    Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 512.551 € στην εταιρεία KAFEA TERRA (κατηγορία καφέ) για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 98 κωδικούς προϊόντων.

    Η παράβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

    Η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.

