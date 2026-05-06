«Ράλι»-ανόδου-στις-ευρωαγορές-λόγω-ανανεωμένων-ελπίδων-για-ειρηνευτική-συμφωνία-στη-Μέση-Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν άνοδο την Τετάρτη (6/5), καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινούνται χαμηλότερα λόγω ανανεωμένων ελπίδων για μια ειρηνευτική λύση στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει σημαντική άνοδο 1,31% με όλα τα βασικά και τα περιφερειακά χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο DAX της Γερμανίας ενισχύεται 1,49% στις 24,756.00 μονάδες, ενώ κέρδη 1,59% σημειώνει και ο βρετανικός FTSE στις 10,382.00 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC αυξάνεται κατά 1,45% στις 8,179.59 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 1,29% στις 17,896.46 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 1,15% στις 49,116.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η προσωρινή αυτή άνοδος έρχεται μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι παγώνει το «Σχέδιο Ελευθερία», το αμερικανικό σχέδιο για την «καθοδήγηση» πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι «έχει σημειωθεί Μεγάλη Πρόοδος προς μια Πλήρη και Τελική Συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν», ως βασικό λόγο της απόφασης.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, Ουάνγκ Γι, στο Πεκίνο την Τρίτη (5/5), σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Κίνα έχει κληθεί από συμβούλους του Τραμπ να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Οι αγορές φαίνεται να ανακάμπτουν από τη μεταβλητότητα της Τρίτης, καθώς η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κόντευε να καταρρεύσει, μετά από επίθεση με ιρανικά drones και πυραύλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι βύθισε ιρανικά σκάφη στο Στενό του Ορμούζ.

Στα εταιρικά νέα, η Novo Nordisk αναθεώρησε προς τα πάνω τις ετήσιες προβλέψεις κερδοφορίας της την Τετάρτη, καθώς ανακοίνωσε ότι τα δημοφιλή φάρμακα απώλειας βάρους που διαθέτει είχαν καλύτερες επιδόσεις από το αναμενόμενο στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα περιλάμβαναν τις πωλήσεις του φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy στις ΗΠΑ, οι οποίες ανήλθαν σε 2,26 δισεκατομμύρια κορώνες, σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε το Reuters (1,16 δισεκατομμύρια κορώνες). Οι μετοχές της Novo άνοιξαν με άνοδο 1,1%.

Η μετοχή της Pandora σημείωσε άνοδο 9% μετά την ανακοίνωση αποτελεσματάτων καλύτερων από τα αναμενόμενα όσον αφορά τις πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι η αδύναμη καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα.

Η δανέζικη εταιρεία κοσμημάτων έχει δεχθεί πιέσεις από τους δασμούς εισαγωγών της κυβέρνησης Τραμπ και την άνοδο της τιμής του ασημιού, γεγονός που επηρεάζει τα περιθώρια κέρδους της. Την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει αίτηση για επιστροφή δασμών βάσει του International Emergency Economic Powers Act στις ΗΠΑ.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη την Τετάρτη, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών Next, Ørsted και Flutter.