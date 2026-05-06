Σε διάταξη μάχης για εκλογές το ΠΑΣΟΚ – Τι θα συζητηθεί στο Πολιτικό Συμβούλιο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στις 12:00 στη Χαριλάου Τρικούπη συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι της συζήτησης αναμένεται να τεθεί η πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για το επόμενο διάστημα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αφού το κόμμα μπαίνει σε διάταξη μάχης για τις εθνικές εκλογές.

Μια σειρά από ζητήματα, όπως τα θεσμικά, τα οποία αναδεικνύει συνεχώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και η κοινωνική ατζέντα, στην οποία επιχειρεί να πρωτοστατήσει με το άνοιγμα του διαλόγου για την τετραήμερη εργασία σε εταιρείες διανοίας, η ακρίβεια και οι συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες θα απασχολήσουν τα κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης.

Οι πληροφορίες περί άρνησης της πλειοψηφίας τόσο για την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, οδηγούν στα άκρα τη σύγκρουση κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης να κάνουν λόγο για μια κυβέρνηση σε αποδρομή.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή, κληθείς να σχολιάσει την ενδεχόμενη άρνηση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με επίκληση το άρθρο 144 για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Το άρθρο 144 αναφέρεται ρητά στην εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πρότασή μας. Όποιος, δε, τη διαβάσει θα το επιβεβαιώσει. Αν η κυβέρνηση κάνει χρήση αυτού του άρθρου 144 θα είναι ακόμη μια θεσμική εκτροπή Είναι άλλο πράγμα η εθνική ασφάλεια και άλλο η εξωτερική πολιτική. Αν η κυβέρνηση κάνει τον κόπο να διαβάσει την πρότασή μας θα καταλάβει ότι με τη στρατηγική της κινδυνεύει να πέσει η ίδια στην παγίδα που στήνει» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον Real Fm.

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ που θα συνεχιστεί με νέες προσθήκες το επόμενο διάστημα είναι ένα ακόμα θέμα που θα απασχολήσει τη σημερινή συζήτηση στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και η οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος μετά και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Το θέμα της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη από το κόμμα είναι ένα ζήτημα συζητήθηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες τα πασοκικά πηγαδάκια, φαίνεται όμως ότι όλες οι φυλές του ΠΑΣΟΚ προσέρχονται στη σημερινή συνεδρίαση με διάθεση για εξωστρέφεια και για κίνηση προς τα εμπρός.

Στο Ανώτατο Όργανο του κόμματος αναμένεται για μια ακόμα φορά να τονιστεί ότι ο μοναδικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να σπαταλούν τις δυνάμεις τους ασχολούμενοι με τον κόμμα Τσίπρα και τα άλλα εν δυνάμει κόμματα που θα δημιουργηθούν.

