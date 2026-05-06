Σπίτι μου ΙΙ: χαμηλότοκο δάνειο ή νέα παγίδα για το νοικοκυριό;

Η προθεσμία της 2ας Ιουνίου 2026, η υψηλή απορρόφηση του προγράμματος και τα σημεία που πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι πριν υπογράψουν

Το «Σπίτι μου ΙΙ» μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση του. Η αγορά δεν συζητά πλέον θεωρητικά για το πρόγραμμα, αλλά για την τελική ευθεία των συμβάσεων, τις καθυστερήσεις στις τράπεζες, τη διαθεσιμότητα κατάλληλων ακινήτων και το πραγματικό κόστος που αναλαμβάνει ένα νοικοκυριό όταν περνά από το ενοίκιο στο στεγαστικό δάνειο. Η καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η ίδια ανακοίνωση διευκρινίζει ότι όσοι δικαιούχοι έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και την ημερομηνία αυτή δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της προθεσμίας.

Η ημερομηνία αυτή δεν είναι μια τυπική διοικητική λεπτομέρεια. Είναι η γραμμή που χωρίζει όσους έχουν περάσει από την προέγκριση και την αναζήτηση ακινήτου στην πραγματική δέσμευση, από όσους κινδυνεύουν να μείνουν εκτός λόγω χρόνου. Η προθεσμία τέθηκε ώστε να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος, να προχωρήσει η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να υποβληθεί εμπρόθεσμα το τελικό αίτημα πληρωμής των δανείων.

Η μεγάλη απορρόφηση και το στενό παράθυρο χρόνου

Το πρόγραμμα έχει ήδη εμφανίσει ισχυρή ζήτηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στα τέλη Απριλίου, είχαν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου περίπου 120.150 ευρώ, ενώ η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού είχε φτάσει στο 84,1%.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το «Σπίτι μου ΙΙ» δεν βρίσκεται σε φάση χαλαρής αναμονής. Βρίσκεται σε φάση συμπίεσης. Όσοι έχουν ήδη βρει ακίνητο, έχουν προχωρήσει σε τραπεζικό έλεγχο και περιμένουν εκτιμήσεις, νομικούς ελέγχους ή συμβολαιογραφικές διαδικασίες, πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος παράγοντας. Κάθε καθυστέρηση σε πιστοποιητικά, ταυτότητα κτιρίου, έλεγχο τίτλων, εκτίμηση εμπορικής αξίας ή τραπεζική έγκριση μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστικό εμπόδιο.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι δεν αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον ή αρχική έγκριση. Το βάρος πέφτει στη σύναψη της δανειακής σύμβασης. Αυτό αλλάζει εντελώς την ανάγνωση της προθεσμίας. Δεν μιλάμε για απλή αίτηση. Μιλάμε για ολοκλήρωση μιας αλυσίδας διαδικασιών που περιλαμβάνει τράπεζα, ακίνητο, πωλητή, μηχανικό, συμβολαιογράφο και νομικό έλεγχο.

Τι προσφέρει πραγματικά το πρόγραμμα

Το βασικό πλεονέκτημα του «Σπίτι μου ΙΙ» είναι ότι δίνει πρόσβαση σε στεγαστική χρηματοδότηση με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα κλασικό τραπεζικό στεγαστικό. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με μηδενικό επιτόκιο και κατά 50% από τραπεζικά κεφάλαια, ενώ προσφέρει χρηματοδότηση έως 190.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας εντός Ελλάδας, έως 150 τ.μ., για άτομα ηλικίας 25 έως 50 ετών, με συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» έχει διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση περίπου 20.000 ωφελούμενων για αγορά πρώτης κατοικίας. Το ελάχιστο εισόδημα είναι 10.000 ευρώ, ενώ τα ανώτατα εισοδηματικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση: για άγαμους το όριο φτάνει τα 20.000 ευρώ, για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης τα 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται όριο 31.000 ευρώ με επιπλέον 5.000 ευρώ ανά τέκνο πέραν του πρώτου.

Με απλά λόγια, το πρόγραμμα λειτουργεί ως επιδότηση κόστους δανεισμού. Δεν χαρίζει το σπίτι, ούτε καταργεί την ανάγκη για ίδια συμμετοχή. Μειώνει όμως δραστικά την επιβάρυνση της δόσης, επειδή το μισό δάνειο δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό είναι σημαντικό σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια στεγαστικών παραμένουν πολύ πιο ακριβά σε σχέση με την εποχή των μηδενικών επιτοκίων.

Η παγίδα της ίδιας συμμετοχής

Το πρώτο σημείο που συχνά υποτιμάται είναι ότι το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, με ανώτατο ποσό δανείου τις 190.000 ευρώ, ενώ η αξία του ακινήτου στο συμβόλαιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια. Για ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ, ακόμη και αν η τράπεζα εγκρίνει το 90%, το δάνειο φτάνει στα 180.000 ευρώ και απαιτούνται τουλάχιστον 20.000 ευρώ ίδια συμμετοχή. Σε αυτό πρέπει να προστεθούν συμβολαιογραφικά έξοδα, φόρος μεταβίβασης, αμοιβές δικηγόρου ή μηχανικού όπου απαιτούνται, έξοδα φακέλου, ασφάλειες και πιθανές μικροεπισκευές. Άρα το πραγματικό αρχικό κεφάλαιο που χρειάζεται ένα νοικοκυριό μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τις 25.000 ή και 30.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Εδώ βρίσκεται η πρώτη μεγάλη παγίδα. Ένα χαμηλότοκο δάνειο μπορεί να είναι ευνοϊκό, αλλά δεν αναιρεί την ανάγκη ρευστότητας. Αν το νοικοκυριό εξαντλήσει όλο του το αποθεματικό για να καλύψει ίδια συμμετοχή και έξοδα αγοράς, μπαίνει στο νέο σπίτι χωρίς μαξιλάρι ασφαλείας. Και τότε το στεγαστικό, όσο ευνοϊκό κι αν είναι, γίνεται μηχανισμός πίεσης.

Το ακίνητο πρέπει να είναι πραγματικά κατάλληλο

Το δεύτερο μεγάλο φίλτρο είναι το ίδιο το ακίνητο. Δεν αρκεί να βρίσκεται εντός ορίου τιμής. Πρέπει να είναι νόμιμο, να αποτελεί ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή μονοκατοικία, να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ., να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία και να μην αποκτηθεί από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον πωλητή.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον οδηγό κριτηρίων που έχει παρουσιαστεί για το πρόγραμμα, τα ακίνητα πρέπει να είναι παλαιότητας έως 31 Δεκεμβρίου 2007, με ανώτατη αξία συμβολαίου 250.000 ευρώ και μέγιστη επιφάνεια 150 τ.μ.

Αυτό περιορίζει σημαντικά τη δεξαμενή διαθέσιμων κατοικιών, ιδίως σε περιοχές όπου οι τιμές έχουν ανέβει απότομα. Ένα σπίτι μπορεί να φαίνεται οικονομικά εντός προγράμματος, αλλά να έχει πολεοδομικά προβλήματα, εκκρεμότητες, ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης ή κόστος συντήρησης που δεν φαίνεται στην τιμή πώλησης. Για τον αγοραστή, το ερώτημα δεν είναι μόνο «μπαίνει στο πρόγραμμα;». Είναι και «αντέχεται ως πραγματική κατοικία για τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια;».

Η αγορά έχει ήδη τρέξει μπροστά

Το «Σπίτι μου ΙΙ» λειτουργεί μέσα σε μια αγορά κατοικίας που εξακολουθεί να ανεβαίνει. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση το δ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για το σύνολο του 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,8%, έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Η εικόνα αυτή έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία, η άνοδος επιβεβαιώνει ότι η κατοικία παραμένει ισχυρό περιουσιακό στοιχείο. Από την άλλη, περιορίζει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επιδότησης, διότι όσο αυξάνονται οι τιμές, τόσο μικραίνει η πραγματική αγοραστική δύναμη του δικαιούχου. Το χαμηλότερο επιτόκιο βοηθά στη δόση, αλλά δεν μειώνει την τιμή του ακινήτου.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο παράδοξο του προγράμματος. Ενώ στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην πρώτη κατοικία, η υψηλή ζήτηση σε συνδυασμό με περιορισμένη προσφορά κατάλληλων ακινήτων μπορεί να πιέσει τις τιμές στις κατηγορίες κατοικιών που πληρούν τα κριτήρια. Δηλαδή, το όφελος του χαμηλότερου κόστους δανεισμού κινδυνεύει να απορροφηθεί εν μέρει από υψηλότερες τιμές αγοράς.

Τι σημαίνει η δόση στην πράξη

Ας δούμε ένα υποθετικό παράδειγμα, όχι ως τραπεζική προσφορά αλλά ως άσκηση κατανόησης. Για δάνειο 180.000 ευρώ με διάρκεια 30 έτη, αν το μισό τμήμα είναι άτοκο και το υπόλοιπο έχει τραπεζικό επιτόκιο, το μικτό πραγματικό κόστος μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερο από ένα πλήρως εμπορικό στεγαστικό. Με ενδεικτικό αποτελεσματικό κόστος κοντά στο 2%, η μηνιαία δόση για 180.000 ευρώ σε 30 χρόνια κινείται περίπου στα 665 ευρώ. Με πλήρως εμπορικό επιτόκιο 4%, η αντίστοιχη δόση προσεγγίζει τα 860 ευρώ.

Η διαφορά είναι μεγάλη. Όμως η βιωσιμότητα δεν κρίνεται μόνο από τη σύγκριση με ένα συμβατικό δάνειο. Κρίνεται από το εισόδημα. Αν ένα νοικοκυριό έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.800 ευρώ, μια δόση 650–700 ευρώ απορροφά περίπου το 36%–39% του εισοδήματος. Αν σε αυτό προστεθούν κοινόχρηστα, ενέργεια, μετακινήσεις, τρόφιμα, ασφάλειες και έξοδα συντήρησης, η πίεση γίνεται πραγματική.

Η λογική «η δόση είναι σαν ενοίκιο» είναι επικίνδυνα απλουστευτική. Το ενοίκιο έχει κόστος αλλά και ευελιξία. Το στεγαστικό δημιουργεί περιουσιακό στοιχείο, αλλά φέρνει μακροχρόνια δέσμευση, κόστος συναλλαγής και ευθύνη συντήρησης. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται με πλήρη λογαριασμό, όχι μόνο με τη μηνιαία δόση.

Ποιοι πρέπει να προσέξουν περισσότερο

Το πρόγραμμα είναι πιο χρήσιμο για νοικοκυριά που έχουν σταθερό εισόδημα, επαρκή ίδια συμμετοχή και δεν εξαντλούν όλα τους τα διαθέσιμα για την αγορά. Είναι λιγότερο ασφαλές για όσους κινούνται οριακά στα εισοδηματικά τους περιθώρια, δεν έχουν αποθεματικό ή αγοράζουν ακίνητο με μεγάλες ανάγκες επισκευής.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις παλαιότερες κατοικίες. Ένα διαμέρισμα κατασκευής πριν από το 2007 μπορεί να είναι επιλέξιμο, αλλά να χρειάζεται κουφώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση ή ενεργειακές παρεμβάσεις. Αν το κόστος αυτό δεν υπολογιστεί από την αρχή, η αγορά μπορεί να γίνει ακριβότερη από όσο φαίνεται στο συμβόλαιο.

Το ίδιο ισχύει για την περιοχή. Ένα φθηνότερο ακίνητο μακριά από την εργασία μπορεί να αυξήσει το μηνιαίο κόστος μετακίνησης. Ένα μεγαλύτερο παλαιό ακίνητο μπορεί να έχει υψηλότερα κοινόχρηστα και ενέργεια. Ένα ακίνητο με χαμηλή τιμή μπορεί να κρύβει νομικά ή τεχνικά προβλήματα. Η χαμηλή δόση δεν διορθώνει κακή επιλογή ακινήτου.

Η σωστή ανάγνωση της προθεσμίας

Η 2α Ιουνίου 2026 πρέπει να αντιμετωπιστεί ως deadline ενεργειών, όχι ως απλή ημερομηνία στο ημερολόγιο. Όσοι βρίσκονται μέσα στη διαδικασία χρειάζεται να πιέσουν για ολοκλήρωση ελέγχων, επικοινωνία με τράπεζα, επιβεβαίωση εγγράφων και σαφή χρονοδιάγραμμα συμβολαιοποίησης. Όσοι δεν έχουν ακόμη εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο βρίσκονται αντικειμενικά σε δυσκολότερη θέση.

Το κρίσιμο ερώτημα για τον ενδιαφερόμενο δεν είναι μόνο αν προλαβαίνει. Είναι αν προλαβαίνει χωρίς να κάνει λάθος αγορά. Το χειρότερο σενάριο δεν είναι να χαθεί μια ευκαιρία. Είναι να αγοραστεί βιαστικά ένα ακίνητο που θα δεσμεύσει το νοικοκυριό για δεκαετίες και θα αποδειχθεί οικονομικά βαρύτερο από όσο είχε υπολογιστεί.

Συμπέρασμα

Το «Σπίτι μου ΙΙ» είναι ένα σημαντικό εργαλείο πρόσβασης στην πρώτη κατοικία, ειδικά για νοικοκυριά που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να λάβουν στεγαστικό με βιώσιμη δόση. Η επιδότηση του κόστους δανεισμού, η χρηματοδότηση έως 190.000 ευρώ και η μεγάλη απορρόφηση δείχνουν ότι το πρόγραμμα καλύπτει υπαρκτή κοινωνική ανάγκη.

Όμως δεν είναι μαγική λύση. Η αγορά κατοικίας παραμένει ακριβή, τα κατάλληλα ακίνητα δεν είναι απεριόριστα, η ίδια συμμετοχή είναι πραγματική και το κόστος ιδιοκτησίας δεν τελειώνει στη δόση. Η προθεσμία της 2ας Ιουνίου 2026 κάνει το παιχνίδι πιο πιεστικό. Και σε τέτοιες συνθήκες, η μεγαλύτερη παγίδα είναι η βιασύνη.

Το χαμηλότοκο δάνειο είναι ευκαιρία μόνο όταν αγοράζεται σωστό ακίνητο, με ανεκτή δόση, επαρκές αποθεματικό και καθαρή εικόνα των συνολικών εξόδων. Διαφορετικά, η πολυπόθητη πρώτη κατοικία μπορεί να μετατραπεί από όνειρο σε μακροχρόνια οικονομική πίεση.