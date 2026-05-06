Στα €2 δισ. σήμερα, αλλά με €6+ δισ. στο κάδρο

Ο όμιλος AKTOR (AKTR) συνεχίζει να στηρίζεται σε υποδομές, ενέργεια και παραχωρήσεις, με το LNG και τα στρατηγικά μέταλλα να προσθέτουν πλέον ένα πολύ εκρηκτικό πεδίο επέκτασης. Η σημερινή κεφαλαιοποίηση των €2,21 δισ. και η τιμή των €10,86 αποτιμούν ένα μεγάλο μέρος της ανόδου που έχει ήδη γίνει, όχι όμως το επιχειρηματικό μέγεθος που περιγράφεται για το 2030. Με περίπου 204 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία, κάθε επιπλέον €1 δισ. κεφαλαιοποίησης αντιστοιχεί σε περίπου €4,90 ανά μετοχή. Αυτό είναι το πρώτο νούμερο που πρέπει να κρατήσουμε..

Το νέο guidance του ομίλου για το 2030 μιλά για έσοδα €4,6–5,5 δισ., EBITDA €550–600 εκατ. και καθαρά κέρδη €190–220 εκατ. Με πολλαπλασιαστή 8x EBITDA, η αποτίμηση επιχείρησης οδηγείται στα €4,4–4,8 δισ. Με 9x, ανεβαίνει στα €5,0–5,4 δισ. Με 10x, περνά στα €5,5–6,0 δισ.

Αν προστεθεί premium για το LNG, τις παραχωρήσεις και τις 20ετείς συμβάσεις, η περιοχή των €6,3–6,5 δισ. δεν είναι και τόσο έξω από τη λογική ενός ομίλου που θα παράγει πάνω από μισό δισ. EBITDA ετησίως.

Σε επίπεδο μετοχής, αυτό δίνει τρεις ζώνες.

Στο συντηρητικό σενάριο μια κεφαλαιοποίηση €4,5 δισ. μεταφράζεται σε τιμή περίπου €22,10. Στο βασικό σενάριο, κεφαλαιοποίηση €5,5 δισ. δίνει τιμή περίπου €27,00. Στο επιθετικό σενάριο, κεφαλαιοποίηση €6,5 δισ. οδηγεί τη μετοχή κοντά στα €31,90. Με αφετηρία τα €10,86, το δυνητικό εύρος αποτίμησης που αντιστοιχεί σε σημαντική απόκλιση από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται από περίπου +103% έως +194%, πάντα φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση του πλάνου θα παραμείνει εντός τροχιάς.

Το 2025 έχτισε την πρώτη βάση. Ο όμιλος έκλεισε με κύκλο εργασιών €1,395 δισ., pro forma EBITDA €207 εκατ., ταμείο €324 εκατ., ίδια κεφάλαια €399 εκατ. και ανεκτέλεστο €4,7 δισ. . Το σημαντικότερο όμως βρίσκεται στο λειτουργικό του περιθώριο όπου πέρασε από το στάδιο της ανασυγκρότησης στο στάδιο της επιθετικής διεύρυνσης. Η παρουσίαση καταγράφει 67 συναλλαγές, €340 εκατ. κεφάλαια που αντλήθηκαν, πάνω από €340 εκατ. σε M&A, 12 νέες θυγατρικές και άνω των €9 δισ. σε μακροχρόνιες συμβάσεις LNG. Η ταχύτητα αυτή ξεπερνά τα όρια μιας κλασικής κατασκευαστικής δραστηριότητας και παραπέμπει σε έναν όμιλο που στήνει μια πλατφόρμα με πολλαπλές ροές εσόδων και κερδοφορίας.

Το LNG λειτουργεί πλέον ως βασικός μοχλός διεύρυνσης. Η Atlantic SEE LNG Trade, με συμμετοχή 60% AKTOR και 40% ΔΕΠΑ Εμπορίας, εξασφάλισε τέσσερις νέες εμπορικές συμφωνίες για αμερικανικό LNG σε Βουλγαρία, Ουκρανία, Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με διάρκεια έως 20 έτη . Οι ποσότητες είναι σημαντικές: 1,5 BCM ετησίως προς Bulgargaz, 1 BCM προς Naftogaz, έως 1 BCM προς Αλβανία και 0,5 BCM προς Aluminij Industries και M.T. Abraham Group . Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με έναν ενεργειακό διάδρομο που μπορεί να τροφοδοτήσει αγορά σχεδόν 100 εκατ. καταναλωτών, με την Ελλάδα σε ρόλο κόμβου για αμερικανικό LNG προς Ανατολική Ευρώπη .

Η συμφωνία της AKTOR LNG USA με την ALBGAZ είναι από μόνη της μεγάλο μέγεθος: 1 BCM ετησίως από το 2030 για 20 χρόνια, με εκτιμώμενα συνολικά έσοδα σχεδόν €6 δισ. Δίπλα σε αυτό, η Αλβανία ανοίγει και δεύτερο πεδίο, καθώς η AKTOR Energy USA υπέγραψε MoU για ολοκληρωμένο ενεργειακό κόμβο που περιλαμβάνει μονάδα φυσικού αερίου περίπου 380 MW . Στη Βοσνία, η συμφωνία με Aluminij Industries και M.T. Abraham Group διευρύνει τα συμβολαιοποιημένα έσοδα κατά περίπου €3 δισ., με βάση την παρουσίαση του ομίλου . Άρα μόνο Αλβανία και Βοσνία δίνουν περί τα €9 δισ. μακροχρόνιων εσόδων, πριν ενσωματωθούν στο οικονομικό αποτύπωμα οι συμφωνίες με Βουλγαρία, Ουκρανία και τα υπόλοιπα deals που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Προσέξτε όμως γιατί το LNG δεν προσθέτει μόνο τζίρο, προσθέτει χρονική διάρκεια, γεωπολιτικό βάθος και χρηματοδοτική λογική για νέες υποδομές. Ο ίδιος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, έχει τονίσει ότι οι μακροχρόνιες συμβάσεις μπορούν να στηρίξουν πρόσθετες επενδύσεις σε FSRU, αγωγούς και μονάδες φυσικού αερίου, ακόμη και με λιγότερη ανάγκη κρατικής επιδότησης . Αυτό σημαίνει ότι το LNG μπορεί να γίνει μηχανισμός παραγωγής καινούργιων έργων για τον όμιλο. Πρώτα έρχονται οι συμβάσεις. Μετά έρχονται οι υποδομές. Και μετά έρχονται οι επαναλαμβανόμενες αποδόσεις.

Και κάπου εδώ η ιστορία πατάει γκάζι.

Ο ρυθμός με τον οποίο κινείται ο Εξάρχου θυμίζει περισσότερο γραμμή παραγωγής συμφωνιών παρά με μια κλασική διοίκηση ομίλου.

Οι υπογραφές πέφτουν με συχνότητα που δεν αφήνει ανάσα, κρατώντας την αγορά σε εγρήγορση. Συμβάσεις LNG δεκαετίας, διμερείς συμφωνίες με κρατικούς ενεργειακούς φορείς, MoU για ενεργειακούς κόμβους, επεκτάσεις σε νέες αγορές και πριν προλάβει η αγορά να αποτιμήσει το ένα, έχει ήδη ανακοινωθεί το επόμενο. Το βασικό εδώ δεν είναι τόσο ο αριθμός των συμφωνιών όσο η αίσθηση ότι η ροή δεν έχει φρένο. Οι ποσότητες που έχουν ήδη κλειδώσει είναι μόνο το πρώτο στρώμα. Πίσω από αυτές υπάρχει pipeline διαπραγματεύσεων σε bcm που συνεχώς διευρύνεται, με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να αναζητούν μακροχρόνια κάλυψη και τον όμιλο να τοποθετείται μπροστά από αυτή τη ζήτηση.

Και εδώ μπαίνει το πραγματικό βάθος της ιστορίας, που ίσως κάποιοι δεν έχουν ακόμα καταλάβει καθώς δεν πρόκειται για μια ιδιωτική εμπορική επέκταση. Πρόκειται για ευθυγράμμιση με αμερικανική ενεργειακή στρατηγική. Η Ουάσιγκτον έχει αποφασίσει να μετατρέψει την Ελλάδα σε βασική πύλη διοχέτευσης LNG προς την Ευρώπη, αντικαθιστώντας τις ρωσικές ροές σε περιφερειακή κλίμακα. Η ίδια η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, δεν κρύβει τον ρόλο αυτό: έχει τοποθετήσει δημόσια τον “Κάθετο Διάδρομο” ως βασικό άξονα ενεργειακής ασφάλειας και έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν ήδη τις ροές LNG μέσω Ελλάδας προς Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ουκρανία. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε διακρατικές επαφές και συμφωνίες που στοχεύουν σε νέες δεσμεύσεις προμήθειας, με τα deals να μετρώνται σε δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και όχι σε μεμονωμένα φορτία.

Το χρήμα πίσω από αυτή την κίνηση είναι τεράστιο. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ανοίξει τη στρόφιγγα χρηματοδότησης σε υποδομές που συνδέονται με το LNG και τη διαμετακόμιση ενέργειας στην περιοχή. Μόνο στο κομμάτι των υποδομών logistics και λιμένων, projects με αμερικανική στήριξη και χρηματοδότηση από οργανισμούς όπως η U.S. International Development Finance Corporation φτάνουν σε επίπεδα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ευρύτερα η ενεργειακή συμφωνία ΗΠΑ–Ευρώπης μιλά για αγορές ενέργειας της τάξης των $250 δισ. ετησίως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος AKTOR λειτουργεί ως εκτελεστικός βραχίονας ενός ευρύτερου σχεδιασμού που συνδέει εμπορικές ροές, υποδομές και γεωπολιτική.

Γι’ αυτό και η ένταση των συμφωνιών δεν δείχνει να εξαντλείται. Αντίθετα, επιταχύνεται. Κάθε νέα σύμβαση δημιουργεί ανάγκη για νέα υποδομή. Κάθε νέα υποδομή ανοίγει χώρο για νέα σύμβαση. Αυτός ο κύκλος δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο ωρίμανσης. Βρίσκεται στη φάση επιτάχυνσης.

Το δεύτερο μεγάλο πεδίο που δεν έχει πληρωθεί καν στο ταμπλό είναι τα στρατηγικά μέταλλα. Η συμφωνία με την BNI Foundation στην Αλβανία προβλέπει κοινή εταιρεία με συμμετοχή 51% της AKTOR Metal, για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων νικελίου και σπανίων γαιών στην περιοχή Bilisht. Η εκτιμώμενη δυναμικότητα υπερβαίνει τους 500.000 τόνους νικελίου και τους 25.000 τόνους κοβαλτίου, ενώ το επενδυτικό ύψος σε πλήρη ανάπτυξη εκτιμάται στο €1 δισ., με βασική εξωτερική χρηματοδότηση από κεφάλαια των ΗΠΑ . Αυτό το project φέρνει τον AKTOR δίπλα στην αλυσίδα μπαταριών, ηλεκτροκίνησης, αποθήκευσης και ενεργειακής ασφάλειας πρώτων υλών. Αν ωριμάσει, θα προσθέσει στο ταμπλό μια πολύ σημαντική υπεραξία που σήμερα η αγορά αγνοεί.

Στις ΑΠΕ, ο όμιλος έχει ήδη αποκτήσει θέση που μετρά. Μετά την εξαγορά της SUN FORCE TWO, το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σε λειτουργία και αποθήκευσης φτάνει τα 408 MW PV και 100 MW μπαταρίες, με εκτιμώμενο Enterprise Value €377,6 εκατ. και ετήσιο EBITDA περίπου €33,7 εκατ. Στα αιολικά, η ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προσθέτει 145 MW με ορίζοντα λειτουργίας προς το τέλος του 2028, εκτιμώμενο EV €250 εκατ. και EBITDA περίπου €25 εκατ. . Συνδυαστικά, τα γνωστά ενεργειακά assets των ΑΠΕ μπορούν να δώσουν κοντά στα €59 εκατ. EBITDA, πριν υπολογιστούν τα έργα σε ανάπτυξη άνω του 1,5 GW και οι νέες εξαγορές .

Οι κατασκευές παραμένουν ο παραγωγικός βραχίονας που τροφοδοτεί όλο το οικοσύστημα. Το 2025 ο τομέας έγραψε €1,289 δισ. έσοδα, €141 εκατ. adj EBITDA και περιθώριο EBITDA 11%, ενώ το backlog κινείται στα €4,7 δισ. Η διαφορά με το παλιό μοντέλο είναι ότι η κατασκευή πλέον δεν μένει μόνη της. Συνδέεται με παραχωρήσεις, PPP, φοιτητικές εστίες, οδικούς άξονες, αρδευτικά, λιμενικά projects, ενεργειακές υποδομές και διασυνοριακά έργα. Η στρατηγική συμμαχία με την ONEX για τη διεκδίκηση του λιμένα Ελευσίνας προσθέτει λιμενική, βιομηχανική και ναυτιλιακή διάσταση, με στόχο έναν διεθνή κόμβο εμπορευματικών ροών, ενέργειας και logistics .

Τέλος το ισχυρό χαρτί των παραχωρήσεων δίνει άλλη ποιότητα στα μελλοντικά κέρδη. Η παρουσίαση αναφέρει χαρτοφυλάκιο 15 έργων, με 7 παραχωρήσεις και PPP σε λειτουργία, 4 υπό κατασκευή και 4 preferred bidder, ενώ τα pro forma EBITDA του segment φτάνουν τα €47 εκατ. με περιθώριο άνω του 50% . Σε έναν όμιλο που στοχεύει τα €550–600 εκατ. EBITDA το 2030, οι παραχωρήσεις λειτουργούν σαν βάση χαμηλότερου ρίσκου. Το LNG προσθέτει διάρκεια. Οι ΑΠΕ προσθέτουν ενεργειακό asset base. Τα κρίσιμα μέταλλα προσθέτουν προαιρετική υπεραξία. Οι κατασκευές προσθέτουν εκτέλεση και όγκο.

Γι’ αυτό επαναλαμβάνω ότι η αποτίμηση μπορεί να κατευθυνθεί ανοδικά σε τρία εκτιμώμενα επίπεδα. Στο πρώτο, αν η αγορά δώσει στον όμιλο 8x EBITDA 2030, η θεωρητική αξία επιχείρησης κινείται στα €4,4–4,8 δισ.. Με προσαρμογή για καθαρό δανεισμό και μετοχική βάση κοντά στα 203,5 εκατ. τεμάχια, η κεφαλαιοποίηση μπορεί να προσεγγίσει τα €4,2–4,6 δισ., δηλαδή τιμή μετοχής περίπου €20,60–22,60. Στο δεύτερο επίπεδο, με 9x EBITDA, η κεφαλαιοποίηση ανεβαίνει προς €5,0–5,5 δισ., άρα τιμή κοντά στα €24,50–27,00. Στο τρίτο επίπεδο, με 10x έως 10,5x EBITDA, σε περίπτωση που η αγορά αναγνωρίσει τις 20ετείς LNG ροές και δώσει premium στις παραχωρήσεις, η κεφαλαιοποίηση μπορεί να κινηθεί στα €6,0–6,5 δισ., δηλαδή τιμή μετοχής περίπου €29,50–31,90.

Η επενδυτική ανάγνωση είναι πολύ ισχυρή γιατί η AKTOR δεν στηρίζεται σε μία μόνο μηχανή ανάπτυξης. Έχει κατασκευαστικό backlog, έχει παραχωρήσεις δεκαετιών, έχει ΑΠΕ με ορατό EBITDA, έχει 20ετές LNG book με δισεκατομμύρια εσόδων, έχει μεταλλευτικό project με νικέλιο, κοβάλτιο και αμερικανική χρηματοδοτική στήριξη, έχει λιμενική προοπτική μέσω Ελευσίνας και έχει ισολογισμό που του επιτρέπει να κυνηγήσει την επόμενη κίνηση. Αν η διοίκηση εκτελέσει με την ίδια ταχύτητα που κινήθηκε την τελευταία διετία, τότε η μετοχή των €10,86 θα αντιστοιχεί σε τιμή ενός ομίλου που η αγορά διάβαζε με το παλιό φθαρμένο λεξιλόγιο, ενώ ο ίδιος είχε ήδη περάσει σε νέο κεφάλαιο ανάπτυξης.

Από άποψης διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή αποτυπώνεται στο διημερήσιο chart να διαμορφώνει ένα “πάτημα” στη ζώνη €10,60 με €10,44 ώστε να δοκιμάσει αμέσως μετά να κινηθεί πρός την περιοχή των ιστορικών υψηλών €11,70 με €12,00.

May 6, 2026