Στην-Ιθάκη-το-διεθνές-forum-για-το-δημογραφικό-και-τη-νησιωτικότητα

Με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, Ευρωπαίων αξιωματούχων, διπλωματών, επιστημόνων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης πραγματοποιείται στην Ιθάκη το διεθνές συνέδριο “Greece at Demographic Crossroads”, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ευρώπη.

Το συνέδριο φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιθάκης από τις 6 έως τις 8 Μαΐου και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο επίκεντρο το δημογραφικό

Στην έναρξη των εργασιών, ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας χαρακτήρισε το δημογραφικό ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις νησιωτικές και περιφερειακές κοινωνίες, επισημαίνοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ουσιαστικών πολιτικών στήριξης για τα μικρά νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση έχει το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, το οποίο συμμετέχει ως συνδιοργανωτής, αναδεικνύοντας τη διάσταση της νησιωτικότητας στο δημογραφικό ζήτημα. Ο πρόεδρος του Δικτύου, Λευτέρης Κεχαγιόγλου, υπογράμμισε ότι η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των μικρών νησιωτικών κοινοτήτων, καθώς και την αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναπτύσσονται θεματικές που αφορούν την οικονομία, την εργασία, τη δημόσια υγεία, τη γονιμότητα, τη μετανάστευση, την κοινωνική συνοχή και τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δημογραφικές ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Στο συνέδριο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών και πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τη δημογραφική βιωσιμότητα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την παρουσίαση της «Διακήρυξης της Ιθάκης», η οποία αναμένεται να συμπυκνώσει τα βασικά συμπεράσματα και τις προτάσεις του συνεδρίου για τη διαχείριση της δημογραφικής πρόκλησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην Ιθάκη το διεθνές forum για το δημογραφικό και τη νησιωτικότητα A4-DEMOGRAPHIC-2026-3