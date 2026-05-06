Στις-7-Μαΐου-το-οpening-του-νέου-summer-senses-luxury-resort-στην-Πάρο

Χτισμένο με σεβασμό στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και το φυσικό τοπίο της Πάρου, το Summer Senses Luxury Resort ανοίγει ξανά τις πόρτες του την 7η Μαΐου 2026, σε μια ήρεμη τοποθεσία κοντά στην παραλία της Πούντα Μάρπησσας. Το resort ενσωματώνεται αρμονικά στο περιβάλλον, με αρχιτεκτονική προσαρμοσμένη στο τοπίο, φυσικά υλικά και ανοιχτούς χώρους που αξιοποιούν το φως και τη θέα στο Αιγαίο.

Αναγνωρισμένο διεθνώς για την αριστεία του, το ξενοδοχείο αποτελεί μέλος των Small Luxury Hotels of the World, του Forbes Travel Guide και του Michelin Guide Hotel Collection, προσφέροντας μια εμπειρία διαμονής που εστιάζει στην ποιότητα και την αίσθηση του τόπου.

Οι επισκέπτες διαμένουν σε δωμάτια και σουίτες με ιδιωτικές βεράντες, θέα στο Αιγαίο, ευρύχωρα μαρμάρινα μπάνια, ιδιωτικές πισίνες, σε χώρους που συνδυάζουν άνεση και απλότητα, με υπηρεσίες που φροντίζουν κάθε στιγμή της διαμονής. Οι εγκαταστάσεις του resort έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν άνεση και ελευθερία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τρεις εξωτερικές πισίνες, το Anassa Spa με θεραπείες ευεξίας, το πλήρως εξοπλισμένο Anassa Gym, καθώς και η αίθουσα συνεδριάσεων με φυσικό φως, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον φιλοξενίας.

Στη γαστρονομία, το Galazia Hytra φέρνει στην Πάρο τη φιλοσοφία και την υπογραφή του βραβευμένου αθηναϊκού Hytra, με ένα μενού που συνδυάζει την ελληνική γαστρονομική παράδοση με σύγχρονες τεχνικές. Το Gaia Restaurant, το Hydor Pool Bar και το Irida Lounge Bar συμπληρώνουν την εμπειρία με επιλογές που καλύπτουν κάθε στιγμή της ημέρας.

Τη σεζόν 2026, το Summer Senses συνεχίζει να επενδύει σε εμπειρίες που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον τόπο, με έμφαση στην αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και τη συνολική εμπειρία διαμονής, προσκαλώντας τον επισκέπτη να ανακαλύψει την Πάρο με τον δικό του ρυθμό.