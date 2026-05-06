Στο Αμμάν ο Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας – Η ατζέντα των συνομιλιών

Στο Αμμάν μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη (6/5), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι.

Μέσα στο περιβάλλον ρευστότητας στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, η Αθήνα ενισχύει τον καμβά των κινήσεων της στη γεωπολιτική σκακιέρα, με στόχο να αναδείξει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες της Ένωσης που βρίσκονται πιο κοντά στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. Η Αθήνα διατηρεί εποικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής γεγονός που την καθιστά αξιόπιστη συνομιλήτρια και αξιόπιστο σύμμαχο και εταίρο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας θα πρωταγωνιστήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία.

Την ίδια ώρα, θα τεθούν επί τάπητος οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Λευκωσία, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σταθερή στρατηγική επιλογή είναι η επένδυση σε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με γεωπολιτική και γεωοικονομική προστιθέμενη αξία.

Η αποτίμηση της επίσκεψης στα ΗΑΕ

Στη χθεσινή συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

Συζητήθηκε ακόμη το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ η οικονομία και οι επενδύσεις βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Παράλληλα, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας.

